投資台灣三大方案延長3年！　經濟部：預計創造4萬個就業機會

▲投資台灣三大方案再延3年。（圖／經濟部提供）



記者杜冠霖／台北報導

自美中貿易衝突，蔡政府為協助廠商回台轉移生產基地，推出「投資臺灣三大方案」，包括「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等，經濟部指出，考量企業仍有回台投資之需求，行政院今日拍板「投資臺灣三大方案」續辦至113年底。

經濟部表示，迄今已有109家廠商通過三大方案申請，吸引投資金額達新台幣1兆554億元，創造1345個本國就業機會。另為協助三大方案廠商用地問題，政府持續推動工業區閒置土地活化，目前已活化超過200公頃土地。

經濟部指出，行政院長蘇貞昌曾指示將「工業區更新立體化發展方案」適用範圍再擴大，除原先已核定之工業區或科學園區，擴大到都市計畫一般工業區或產專區，以及非都市工業區具整體開發者，均可適用。

經濟部表示，將持續輔導廠商申請，並適時提供廠商生產所需空間，強化工業區內廠房更新及土地使用效率。未來亦將持續修正「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案」，第一階段優先開發五大園區，規劃面積約550公頃。

「投資臺灣三大方案」將於110年底截止，經濟部指出，全球市場及投資環境仍持續變動，如全球供應鏈轉移、國際情勢轉變、疫情穩定訂單增加等，考量企業仍持續有回台投資之需求，行政院今日拍板「投資臺灣三大方案」續辦至113年底，並且鎖定配合政府2050淨零碳排政策目標，逐步落實減碳排之業者。

經濟部表示，三大方案補助期限皆由原本5年調整為3年，此外，大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助20億元以内0.5%、20億元至100億元0.3%及逾100億元0.1%而「中小企業」支付銀行委辦手續費部分均調整為0.7%，其餘申請及行政規則維持不變，委辦手續費由國發基金支應辦理。

經濟部指出，為維持民間投資力道，同時鼓勵廠商智慧升級轉型，投資台灣三大方案加碼再延長，三大方案總計新增貸款額度3億元，預計未來3年將帶動9000億元投資，創造約4萬個本國就業機會，期望在三大方案延長施行期間,加速協助申請廠商安心在台投資，並鼓勵臺灣企業提出節能減碳具體做法，以跟上全球減碳趨勢。