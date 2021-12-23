1218公投「沒大排長龍、邊投邊開票」　蘇貞昌：感謝選務人員努力

記者蔡文鈴／綜合報導

1218公投落幕，四項公投案皆未達25％門檻不通過。中選會今（23）日赴行政院會進行選務報告，有鑑於2018公投亂象，這次公投進行六大選務改革，並未出現大排長龍、邊排隊邊開票的狀況。

▲1218四大公投投票狀況順利。（圖／記者屠惠剛攝）



行政院發言人羅秉成轉述院長蘇貞昌於會中裁示，公投能順利完成，肯定中選會及選務人員努力，包括警察、防疫人員，這都是大家事前縝密規劃、緊盯，才能投開票順利，結果平和無爭議，非常感謝。

中選會說明，全國性公民投票案第17案至第20案投票結果，有效不同意票數皆多於同意票數，依公民投票法第29條規定，均為不通過，將依法於本日召開委員會議審定並公告投票結果。

中選會報告四項公投投票結果；第17案「重啟核四」同意票380萬4755票、不同意票426萬2451票；第18案「反萊豬」同意票393萬6554票、不同意票413萬1203票；第19案「公投綁大選」同意票395萬1882票、不同意票412萬38票；第20案「珍愛藻礁」同意票390萬1171票、不同意票416萬3464票。四案公投案有效不同意票數皆多於同意票數，投票結果均為不通過。

為避免2018投票亂象，中選會進行六項選務改革措施；一、調降每1投票所投票權人人數 ​；二、增設投開票所；三、分二組領票；四、增設圈票處遮屏；五、優先投票措施；六、設立中央選務指揮及應變中心​。

中選會表示，12月18日當晚於8時20分完成開票統計工作，特別感謝各相關機關（單位）的協助及26萬名以上的投開票所工作人員辛勞付出，將繼續檢討改進各項選務措施，提升服務品質，使我國的民主政治發展有更為穩固之基礎。

▼中選會報告1218公投選務。（圖／中選會提供）

