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鼓勵企業回台！投資台灣三大方案延至2024年底　蘇貞昌今拍板

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲為鼓勵企業在台投資，政院將延長「投資台灣三大方案」期限到2024年。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

為鼓勵民間企業在台投資，政院在2019年推出「投資台灣三大方案」，原訂在今年底屆期，由於台商申請踴躍，加上國際情勢、兩岸關係轉變牽動投資環境，有望加速台商回流趨勢，因此政府決議延長。政院官員透露，方案擬延長3年到2024年底，利息補貼比率數維持現狀。

「投資台灣三大方案」分別為歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案，透過專案補貼企業土地租金優惠、專案貸款等協助措施等，鼓勵回台投資。

而「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」2大方案，由於申請踴躍，貸款額度在今年3月已用罄，行政院長蘇貞昌在7月時於院會拍板方案續辦至年底，並加碼1500億的貸款額度，相關經費由國發基金支應辦理。

其中，「根留台灣企業加速投資行動方案」，貸款額度再加碼500億，合計額度達1300億；「中小企業加速投資行動方案」再加碼1000億，合計額度達2000億。

根據投資台灣事務所資料，截至2021年12月17日，總投資金額已達約新台幣1兆5534億元，預估創造就業人數12萬3425人。

行政院預計在23日院會討論通過延長「投資台灣三大方案」，時限3年、至2024年底，利息補貼比率預計維持現狀，但條件細節以討論後的公布內容為主。

根據現行的規劃，台商回台投資的銀行貸款手續費將由政府補貼，中小企業補貼1.5%，大企業則分別為0.5%（前20億元）、0.3%（20至100億元）、0.1%（逾100億元），期限5年。

根留台灣部分則是補助0.5%（前20億元）、0.3%（20至100億元）、0.1%（逾100億元）；期限方面，貸款額度800億元以內為5年，800億至1300億元則是3年。至於中小企業方案，政府支付銀行手續費為1.5%（1000億元以內）、0.7%（逾1000億至2000億元），貸款額度1000億元內期限5年，1000億元至2000億元為3年。

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