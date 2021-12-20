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秀創意！稻草人大賽暨食農教育體驗　親子體驗早期農村生活樂

▲大秀國小舉辦創意稻草人大賽，讓親子師生體驗農村生活。（圖／大秀國小提供）

▲大秀國小舉辦創意稻草人大賽，讓親子師生體驗農村生活（下同）。（圖／大秀國小提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

大秀國小結合清水區農會四健會，19日辦理「親子創意稻草人創作大賽」暨食農教育體驗活動，吸引近200名親子報名參加，在農事達人江端宗及顏足貴進行示範教學後，親子師生們都發揮創意及巧手，創作出屬於自己的稻草人。

此外，校方還特別安排綁紮稻草的體驗課程，讓家長和孩子親手操作綁紮稻草，現場許多阿公阿嬤特別展現他們早年務農時的絕活，讓現場許多參加的親子大開眼界。

▲大秀國小舉辦創意稻草人大賽，讓親子師生體驗農村生活。（圖／大秀國小提供）

校方指出，每組參賽親子在進行評分時，逐一向評審分享創作理念和作品的亮點，還分享許多關於家庭生活的趣事：6年級學生鐘偉誠將小時候的衣服拿來製作稻草人，還將爸媽陪他們兄弟一起聽的CD片和玩具來做為裝飾，儼然多了一位家庭成員。

▲大秀國小舉辦創意稻草人大賽，讓親子師生體驗農村生活。（圖／大秀國小提供）

為了營造農村秋收的氛圍，校方特別邀請返鄉青農提供友善耕種的芋香米和米麩，並且介紹栽種過程；現場還安排爆米香體驗行動車，讓親子們能實際操作並感受爆米香時的轟天巨響，讓現場不但充滿早期農村秋收時的歡樂及團聚氣氛，還瀰漫著濃濃稻草香、爆米香的甜甜氣味，以及許多歡笑聲和爆米香巨響後的驚呼聲。

校方表示，創意稻草人及稻米農事展還會在校園內展示一週，讓全校師生進行觀摩與教學，也將早期農村生活真實融入學校教育中，希望增進孩子們對於農村生活的知識及食農教育的體會，也提升與鄉土間的感情。
 

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關鍵字：

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