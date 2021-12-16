秦偉退休警官父病逝！曾是草屯分局長、白色恐怖受難者高一生女婿

▲因性侵案入獄的藝人秦偉（戴鴨舌帽者）父親過世，大體暫於南投縣立殯儀館冰存。（圖／資料照片，記者張弘昌攝）

記者高堂堯／南投報導

藝人秦偉因性侵案遭判8年徒刑，於去年入監服刑，其父親秦元昌則於今天傳出死訊，享壽89歲，大體暫於南投縣立殯儀館冰存；身為退休警官的秦元昌年輕時曾於嘉義縣警局服務、與白色恐怖受難原民高一生之女有過一段婚姻，後轉赴南投，曾任草屯分局長，退休後還成為業餘書法家，生前身分和經歷不少。

秦偉2016年遭控訴涉及多起性侵案，甚至有未成年少女受害，經檢方起訴、法院近4年審理，被判處8年徒刑定讞。之後，他申請在戶籍地南投發監，去年4月14日自南投看守所被移送台中監獄服刑，不料坐牢1年8個月，老父秦元昌便撒手人寰。

▲▼因性侵案入獄的藝人秦偉父親過世，大體暫於南投縣立殯儀館冰存。（圖／記者高堂堯攝）

據了解，秦元昌昨於彰化基督教醫院病逝，家屬已將大體送往南投縣立殯儀館暫時冷凍，等待27日出殯，因信奉基督教之故而未設靈堂。

▲因性侵案入獄的藝人秦偉父親過世。（圖／資料照片，記者季相儒攝）

據草屯警分局史蹟室資料，秦元昌在民國67年至70年間，曾擔任第12任分局長，而中研院台史所前所長許雪姬於2015年編著《獄外之囚：白色恐怖受難者女性家屬訪問紀錄》一書中，曾訪談紀錄著名的嘉義阿里山鄉鄒族白色恐怖受難者高一生之子高英傑的口述歷史，高英傑就提及民國41年高一生被捕時，其三姊夫正是秦偉的父親秦元昌，時任職於達邦派出所巡佐、後調任水上分局，後來與其姊離婚後又繼續高升。



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