鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

▲虎尾鎮青農所種植一期作稻田正值結穗成熟期，掛假蛇方式驅趕天敵活脫脫跟真的一樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一期稻作將於5月下旬陸續開始抽穗，有的較早佈耕的已經是結實纍纍，而粒粒飽滿結穗的稻穀最怕鳥類蠶食，以往農民均以稻草人、綁塑膠袋或插廣告旗甚至放鞭炮來嚇趕鳥類，但久了之後鳥兒似乎司空見慣效果有限，雲林虎尾高鐵沿線竟有農民改以在稻田中綁蛇宜達到驅鳥方式，以假亂真效果「驚人」。

虎尾鎮一名王姓青農所種植一期作稻田目前正值結穗成熟期，王姓青農表示，估計下個月即可收成，每年面對鳥害嚴重讓他很頭痛，不久前經過苗栗大湖的觀光草莓園，無意間發現有農友以掛假蛇方式驅趕天敵，遠遠一看「活像真的一樣！」也是嚇了一跳，經打探究竟後也讓他臨機一動，以仿效此法使用在自己的稻田試試看。

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▲虎尾鎮青農掛假蛇方式驅趕天敵活脫脫跟真的一樣，仿真度超高，有路過民眾真的被嚇一大跳。（圖／記者蔡佩旻攝）

王姓青農指出，是上網找到這種類似塑膠鋁箔造型氣球材質的假蛇，共購入20隻，起初將假蛇綁在竹竿上呈現捲曲直立狀試插在田間後，發現鳥群飛來啃食稻穀情形有明顯減少，再從旁觀察發現，改將豎桿直立的假蛇改成綁繩隨風飄動，應該效果會更好，所以又重新改良後再插上，活脫脫的蛇搖晃吸引路過民眾好奇，也令人驚嚇，一度以為是真的。

王姓青農說，網購塑膠假蛇一隻成本約35元，先買20隻來試用看看，但比較隔壁鄰田遭鳥群嚴重啃食情形，掛上假蛇後算是好太多了，運用萬物相生相剋、一物剋一物的自然定律去對付天敵，「蛇趕鳥」果然還是能奏效，多少有改善，期望今年收成會更好。

▲虎尾鎮青農所種植一期作稻田正值結穗成熟期，掛假蛇方式驅趕天敵活脫脫跟真的一樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

附近農民翁先生表示，日前經過乍看著實嚇一大跳，還特地下車查看到底是真的假的，翁先生說看見掛蛇的還是頭一遭，一般都是塑膠袋或反光繩帶，覺得很有創意，不過真的頗嚇人。鄰田種植花生的9旬李姓老農民指出，種田這麼久了，真的還沒看過有人掛蛇的，以運用萬物相生相剋、一物剋一物的自然定律去對付天敵，應該大有功效，要不光是晃來晃去也能達到驅趕作用。

▲西螺鎮有種植青椒的農民以長裙架設假人加上塑膠反光繩來達到驅除鳥害的效果。（圖／記者蔡佩旻攝）





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