　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

▲潘尹恩4月時甫奪全中運空手道金牌，隨後就遭遇生死劫難。（圖／黃泰吉提供）

▲潘尹恩4月時甫奪全中運空手道金牌，隨後就遭遇生死劫難。（圖／黃泰吉提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮旭光高中空手道好手潘尹恩，日前在中正盃空手道錦標賽拿下連續三年的第3面金牌，繼4月全中運後再度達成個人「三連霸」，然而她卻曾在全中運奪金後沒幾天就發生嚴重車禍，頭蓋骨破裂、差點送命；但在教練黃泰吉的不斷鼓勵下，潘尹恩鼓起勇氣克服了生死難關和放棄空手道的念頭，7個月後奇蹟似地重返榮耀，為自己的生命寫下一頁動人的勵志故事。

出身仁愛鄉部落的潘尹恩父母從小離異，隨父親住在屏東長大，快上國中時因父親病逝，母親將他接回南投、爾後就讀旭光國中部，並安排他加入過去屢出谷筱霜、辜翠萍等悍將的空手道隊，接受黃泰吉的指導和團體生活教育。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘尹恩近3年在全中運、中正盃空手道賽都連奪三金。（圖／黃泰吉提供）

▲潘尹恩近3年在全中運、中正盃空手道賽都連奪三金。（圖／黃泰吉提供）

黃泰吉指出，潘尹恩運動天賦、體能和協調性均佳，小時候還練過撞球，因此指示他專攻個人「型」項目，她也沒讓教練失望，從國三至高二3年的全中運都勇奪個人「型」項目金牌，是旭光空手道隊的耀眼的後起新秀。

怎料今年4月全中運剛歡喜捧回金牌、達成個人連霸後，旭光空手道隊員赴埔里鎮逛夜市放鬆，潘尹恩搭乘有駕照的學長機車時，被一台突然迴轉的車輛撞飛，安全帽鬆脫導致頭部重創、頭蓋骨破裂昏迷，被送往中國醫大附醫加護病房插管急救，整整一周後才甦醒、轉入普通病房，再過2個多禮拜才出院。

▲▼在教練黃泰吉的鼓勵下，潘尹恩克服生死難關、重新站上空手道賽場的巔峰。（圖／黃泰吉提供）

▲▼在教練黃泰吉的鼓勵下，潘尹恩克服生死難關、重新站上空手道賽場的巔峰。（圖／黃泰吉提供）

▲在教練黃泰吉的鼓勵下，潘尹恩克服生死難關、重新站上空手道賽場的巔峰。（圖／黃泰吉提供）

潘尹恩回顧，出院後好一陣子不但只能儘量吃得清淡，連要躺床睡覺時都要先坐著、否則頭就暈眩不已，整整過一個月身體狀況才稍微恢復正常，遑論要從事訓練；她表示，當時常感到沮喪、一度想要放棄空手道，所幸黃泰吉不斷鼓勵她，要保持這個人生的夢想和目標，潘尹恩也將教練的話聽進去，在9月時終於能重新歸隊，從鍛鍊體能開始做起。

潘尹恩說，剛開始恢復訓練時難免感到陌生、身手退步不少，所幸因過去基礎練得紮實，經過反覆摸索後終於找回了感覺，11月時進一步練習個人「型」動作，為本月的中正盃做足準備，在12月3日的賽事中一舉奪下高女組個人「型」項目金牌，也宣告自己已然浴火重生。

目前升上高三的潘尹恩說，這次奪金自己感到很開心，最感謝的人是教練黃泰吉，也感謝家人和隊友在她受傷期間不離不棄，一直激勵她回到屬於自己的舞台，才能從人生的谷底翻升、有努力的方向。
 

►南投民宅火警母子3人獲救　住警器裝設位置太低延遲鳴響

►「想看垃圾車」自行開窗　2歲男童從4樓墜地致顱內出血

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
台積電工作「下班沒看過太陽」　他跳槽結局網全跪
逆子弒父分屍「不是因為家暴」！　最新動機曝光
站黃偉哲旁「G級頭燈」撐爆襯衫！　短髮妹是她
12元美式、拿鐵買2送2！　超商咖啡優惠一次看
藍鈞天宣布升格二寶爸！　超音波照出爐
強制打2劑疫苗「她堅持不打」！　網全轟爆
婚紗照「新娘臉貼男下體」！　身分被神出
邵雨薇「眼睛撕裂傷爆血」！　傷勢照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台科大智慧系統好聰明　可揪出交通違規及車流狀況

公務員又爽又涼？他揭「暗黑真相」：根本國家奴隸...網戰爆

什麼工作能做10年以上？　鄉民秒答「這職業」：願意做一輩子

藻礁聯盟打臉台北港有廢彈海拋區　聲明「中油7年前評估已知道」

澎湖子弟返鄉驚見抱卵母蟹攤上賣　前董座痛心建議全年禁捕

奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

北市青年職涯儲值護照懶人包快筆記　年末最終場徵才熱身中

全家就我家「每天帶便當」霸位辦公！他提2要求被拒　揪親友刷1星

娘家給蔬果婆家卻嫌棄！網見「關鍵字」洗臉孕媳：妳也有問題

終結輕憂鬱有妙計　成大學生開發「減壓珍珠奶茶」讓您忘憂！

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

台科大智慧系統好聰明　可揪出交通違規及車流狀況

公務員又爽又涼？他揭「暗黑真相」：根本國家奴隸...網戰爆

什麼工作能做10年以上？　鄉民秒答「這職業」：願意做一輩子

藻礁聯盟打臉台北港有廢彈海拋區　聲明「中油7年前評估已知道」

澎湖子弟返鄉驚見抱卵母蟹攤上賣　前董座痛心建議全年禁捕

奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

北市青年職涯儲值護照懶人包快筆記　年末最終場徵才熱身中

全家就我家「每天帶便當」霸位辦公！他提2要求被拒　揪親友刷1星

娘家給蔬果婆家卻嫌棄！網見「關鍵字」洗臉孕媳：妳也有問題

終結輕憂鬱有妙計　成大學生開發「減壓珍珠奶茶」讓您忘憂！

中信兄弟封王遊行　峮峮、貴貴領軍組5人團參加

胖艾美激瘦35公斤曝「整個團隊都反對」：當搞笑肥妹可以賺數百萬

石宇奇湯姆斯盃退賽嗆網友「我就搞人心態」　被中國隊禁賽反省

3C通路雙12優惠　三星旗艦現折1萬6、iPhone 12跌3600元

Omicron兇猛「3劑還不夠」　輝瑞CEO：恐需提前接種第4劑疫苗

飛彈上兵性騷11名同僚！7人是他長官　法官認證：汰除剛好

「棧橋是影響最小方案」　政院重申：三接沒有蓋在藻礁上

好領又好用！五倍券2296萬人領用　零售業營業額3730億創新高

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝...網全炸鍋

在家啃老20年…逆子弒父分屍不是因為家暴！最新動機曝光

生活熱門新聞

買不到了快囤貨！　76年台灣「老字號產品」將停產

《華燈初上》真實版！她被5年閨蜜搶男友崩潰休學

2022最強運「5生肖」曝！

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

又有烏克蘭正妹！　內行人曝定居台灣原因

倒數9天！59類人快接種　明年元旦「恐被戳鼻名單」一次看

明天北台再迎雨　下周冷空氣發威

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

夜市吃土虱　驚見「肉塊藏觸手」

林秉樞母喪贈花名單！媒體大老稱「被同事冒名」

台人嫌醜不穿羽絨衣？ 網揭：他們最需要

家暴翁成「永和無頭屍」！網風向挺兇嫌：求輕判

堅持不打疫苗「我有人身自主權」　遭網轟爆

更多熱門

相關新聞

世錦賽失利　文姿云：輸掉再討回來

世錦賽失利　文姿云：輸掉再討回來

本屆東京奧運在空手道項目拿下個人對打55公斤級銅牌殊榮的「小清新」文姿云，17日在本屆世界空手道錦標賽首戰在4比0領先下，遭俄羅斯對手謝爾蓋耶夫娜（Anna Sergeyevna Chernysheva）逆轉擊敗，文姿云18日晚間發文表示，「輸掉的，我會再討回來，現在！只有文姿云能超越文姿云。」

沈智慧拍街舞片痛哭　他傻眼反讚陳玉珍回得好

沈智慧拍街舞片痛哭　他傻眼反讚陳玉珍回得好

全運會開幕　花蓮隊秀布條預告全中運花蓮見

全運會開幕　花蓮隊秀布條預告全中運花蓮見

南投首例：旭光高中將與澳洲學校締結姊妹校

南投首例：旭光高中將與澳洲學校締結姊妹校

旭光空手道館增綠能系統+改善排水

旭光空手道館增綠能系統+改善排水

關鍵字：

旭光高中空手道潘尹恩黃泰吉中正盃全中運

讀者迴響

熱門新聞

「永和無頭屍」兇手抓到了

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

永和分屍監視器追消失行李箱　伴屍9天肢解丟水溝

買不到了快囤貨！　76年台灣「老字號產品」將停產

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

更多

最夯影音

更多
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面