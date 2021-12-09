奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

▲潘尹恩4月時甫奪全中運空手道金牌，隨後就遭遇生死劫難。（圖／黃泰吉提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮旭光高中空手道好手潘尹恩，日前在中正盃空手道錦標賽拿下連續三年的第3面金牌，繼4月全中運後再度達成個人「三連霸」，然而她卻曾在全中運奪金後沒幾天就發生嚴重車禍，頭蓋骨破裂、差點送命；但在教練黃泰吉的不斷鼓勵下，潘尹恩鼓起勇氣克服了生死難關和放棄空手道的念頭，7個月後奇蹟似地重返榮耀，為自己的生命寫下一頁動人的勵志故事。

出身仁愛鄉部落的潘尹恩父母從小離異，隨父親住在屏東長大，快上國中時因父親病逝，母親將他接回南投、爾後就讀旭光國中部，並安排他加入過去屢出谷筱霜、辜翠萍等悍將的空手道隊，接受黃泰吉的指導和團體生活教育。

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▲潘尹恩近3年在全中運、中正盃空手道賽都連奪三金。（圖／黃泰吉提供）

黃泰吉指出，潘尹恩運動天賦、體能和協調性均佳，小時候還練過撞球，因此指示他專攻個人「型」項目，她也沒讓教練失望，從國三至高二3年的全中運都勇奪個人「型」項目金牌，是旭光空手道隊的耀眼的後起新秀。

怎料今年4月全中運剛歡喜捧回金牌、達成個人連霸後，旭光空手道隊員赴埔里鎮逛夜市放鬆，潘尹恩搭乘有駕照的學長機車時，被一台突然迴轉的車輛撞飛，安全帽鬆脫導致頭部重創、頭蓋骨破裂昏迷，被送往中國醫大附醫加護病房插管急救，整整一周後才甦醒、轉入普通病房，再過2個多禮拜才出院。

▲▼在教練黃泰吉的鼓勵下，潘尹恩克服生死難關、重新站上空手道賽場的巔峰。（圖／黃泰吉提供）

潘尹恩回顧，出院後好一陣子不但只能儘量吃得清淡，連要躺床睡覺時都要先坐著、否則頭就暈眩不已，整整過一個月身體狀況才稍微恢復正常，遑論要從事訓練；她表示，當時常感到沮喪、一度想要放棄空手道，所幸黃泰吉不斷鼓勵她，要保持這個人生的夢想和目標，潘尹恩也將教練的話聽進去，在9月時終於能重新歸隊，從鍛鍊體能開始做起。

潘尹恩說，剛開始恢復訓練時難免感到陌生、身手退步不少，所幸因過去基礎練得紮實，經過反覆摸索後終於找回了感覺，11月時進一步練習個人「型」動作，為本月的中正盃做足準備，在12月3日的賽事中一舉奪下高女組個人「型」項目金牌，也宣告自己已然浴火重生。

目前升上高三的潘尹恩說，這次奪金自己感到很開心，最感謝的人是教練黃泰吉，也感謝家人和隊友在她受傷期間不離不棄，一直激勵她回到屬於自己的舞台，才能從人生的谷底翻升、有努力的方向。



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