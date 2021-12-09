　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄　未下雪慘先黑了頭

記者高堂堯／南投報導

合歡山台14甲線翠峰路段下邊坡，今天接近中午時突傳火燒山，火勢和濃煙一發不可收拾、危及公路路面，警方和公路總局急忙進行交通管制，稍早才恢復雙向通車；不過燃燒面積估計廣達7公頃，還等不到今年入冬初雪的合歡山慘遭「抹黑」，脫困民眾一邊開車下山一邊驚呼：「（要撲滅）這很吃力啦！難怪山林大火很難滅！」

▲合歡山翠峰地區邊坡慘遭火燒山、面積廣達7公頃。（圖／「tw.luoyin旅行客影像」工作室、陳姓民眾提供）

▲合歡山翠峰地區邊坡慘遭火燒山、面積廣達7公頃。（圖／「tw.luoyin旅行客影像」工作室提供）

南投縣消防局於上午11時46分獲報，立刻出動中心碑、仁愛、魚池、埔里等4個分隊前往打火，截至目前為止已動員6車、16人，同時申請空勤直升機空中投水，林務局南投林管處也出動11人協助。

▲合歡山翠峰地區邊坡慘遭火燒山、面積廣達7公頃。（圖／「tw.luoyin旅行客影像」工作室、陳姓民眾提供）

▲▼合歡山翠峰地區邊坡慘遭火燒山、面積廣達7公頃。（圖／「tw.luoyin旅行客影像」工作室提供）

▲合歡山翠峰地區邊坡慘遭火燒山、面積廣達7公頃。（圖／「tw.luoyin旅行客影像」工作室、陳姓民眾提供）

因火勢凶猛，仁愛警分局和公路總局埔里工務段也一度在台14甲線18公里至28公里處進行交通管制、雙向禁行；從民眾提供的空拍畫面看來，原本一大遍翠綠的山頭邊坡被從下往上被燒得焦黑，濃煙仍持續竄出、火點遍布，令人怵目驚心。

▲▼火勢從台14甲19.5K上下山方向大面積延燒。（圖／陳姓民眾提供）

▲▼火勢從台14甲19.5K上下山方向大面積延燒。（圖／陳姓民眾提供）

▲合歡山翠峰地區邊坡慘遭火燒山、面積廣達7公頃。（圖／「tw.luoyin旅行客影像」工作室、陳姓民眾提供）

至下午5點以後從，現場才機動性放行雙向車輛，陳姓民眾和友人得以脫困向山下前進，他們表示從台14甲路面的19.5公里處，火勢起碼往公路上下山方向的邊坡各延燒200公尺，沿途處處明火仍清晰可見，濃煙混雜著濃濃的塑膠味，猜測可能連公路沿線的反光導標、塑膠管線也被燒熔。

南投消防局第二大隊表示，現場燃燒面積約7公頃，目前稍微控制住火勢，但因邊坡過於陡峭，許多地點都是人員難以下切靠近，增添撲滅的難度，今天入夜後只能儘量將火勢控制在一定範圍內，等待明天白天空勤直升機再度出動馳援，才有可能完全撲滅。
 

►南投民宅火警母子3人獲救　住警器裝設位置太低延遲鳴響

►「想看垃圾車」自行開窗　2歲男童從4樓墜地致顱內出血

►奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
實驗室女染疫「病毒量高」　雙北足跡一次看！
快訊／尹恩惠確診新冠肺炎！　IG發文親自證實染疫
快訊／一週前提離職突確診！中研院女「Ct值曝光」
20年前林口買地被笑　女星今坐擁「6億豪宅」當包租婆
快訊／20多歲實驗室女染疫　陳時中晚間9點親上火線說明
從指甲看健康！「杵狀甲」恐是肺癌　10種症狀警訊一次看
妻罹卵巢癌！高收入丈夫變臉「我家單傳」公婆全喊離　結局好心碎
快訊／確診北市女打過2劑莫德納　陳時中將開記者會說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19歲男過彎失控撞路旁2車　他幸運輕傷但要賠到賣腎了

檢警聯席會分享5大熱門議題　「糾眾街頭擂台賽」蒐證技巧曝

快訊／永和冷血男「殺父分屍」丟水溝！檢聲請羈押

火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄　未下雪慘先黑了頭

貪警敲詐性騷犯！律出招聲請迴避　兄弟檔被告怨：這輩子沒吃過肉

為找傳播妹群組內起爭執　莽男持摺疊刀3秒猛刺5刀害對方慘死遭重判15年

快訊／高雄2線3警官疑主動脈剝離　聯合勤教「頭暈」急送醫

陳修將20萬交保！檢：明送抗告書狀　最快下周重開羈押庭

100元買自助餐回家嫌有臭酸味　悍女發飆油雞便當狠甩闆娘身上

釋放蘇大媽否則聯結車撞列車...台鐵又遭恐嚇　107處平交道警戒

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

19歲男過彎失控撞路旁2車　他幸運輕傷但要賠到賣腎了

檢警聯席會分享5大熱門議題　「糾眾街頭擂台賽」蒐證技巧曝

快訊／永和冷血男「殺父分屍」丟水溝！檢聲請羈押

火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄　未下雪慘先黑了頭

貪警敲詐性騷犯！律出招聲請迴避　兄弟檔被告怨：這輩子沒吃過肉

為找傳播妹群組內起爭執　莽男持摺疊刀3秒猛刺5刀害對方慘死遭重判15年

快訊／高雄2線3警官疑主動脈剝離　聯合勤教「頭暈」急送醫

陳修將20萬交保！檢：明送抗告書狀　最快下周重開羈押庭

100元買自助餐回家嫌有臭酸味　悍女發飆油雞便當狠甩闆娘身上

釋放蘇大媽否則聯結車撞列車...台鐵又遭恐嚇　107處平交道警戒

媽離開不到5分鐘！　山豬寶寶「毫無警戒」頭饋塑膠籃睡翻

專研危險致命病毒　南港「P3實驗室」內部樣貌、操作SOP曝光

染疫女研究員「Ct值15」！打2劑莫德納中鏢　處理規格恐高於Delta

南港P3實驗室女研究員染疫「病毒量高」　雙北足跡一次看

台南蕭壠蘋果樂園周六登場　市府將贈送500位精美小禮物

快訊／尹恩惠確診新冠肺炎！　IG發文親自證實染疫

殲16、運8等5架次共機擾台　空軍防空飛彈追監

臉書湧入數10個帳號開罵　陳佩琪哭了：這是拿錢辦事的網軍？

快訊／一週前提離職突確診！中研院女打過「2劑莫德納」Ct值曝光

20年前林口買地被笑　女星今坐擁「6億豪宅」當包租婆

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

社會熱門新聞

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

永和分屍監視器追消失行李箱　伴屍9天肢解丟水溝

永和無頭屍涉毒品案　警方回應了

應召小姐可接白人！　警搗炮房看到「神祕液瓶」傻眼

即／逆子弒父「分屍塞行李箱」！監視器畫面曝

即／永和逆子「弒父分屍」倒排水溝…找到頭顱

即／台南藍皮列車事故　男子遭撞擊當場慘死

更多熱門

相關新聞

合歡山火燒山「火勢蔓延」交通管制！起火點曝光

合歡山火燒山「火勢蔓延」交通管制！起火點曝光

南投縣合歡山台14甲線19.5K翠峰路段，9日上午11時46分左右傳出邊坡火燒山！現場火煙波及路面，仁愛警消、埔里工務段等單位獲報後緊急趕往現場處理，並呼籲遊客和民眾暫勿開車前往，若遇救援車輛請儘速讓道，以策安全。

追雪季來了！合歡山雪季交管12/31起

追雪季來了！合歡山雪季交管12/31起

合歡山凌晨零下2℃　公路若結冰將行管制

合歡山凌晨零下2℃　公路若結冰將行管制

缺德！武嶺亭旁監視電桿被貼滿貼紙

缺德！武嶺亭旁監視電桿被貼滿貼紙

男登武嶺高山症發　苦撐至小風口好心人幫報警

男登武嶺高山症發　苦撐至小風口好心人幫報警

關鍵字：

合歡山翠峰火燒山台14甲

讀者迴響

熱門新聞

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

P3實驗室爆陽性個案！知情人士：Ct值相當低

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

「實驗室女」足跡曝　行經台北京站業者急停業清消

更多

最夯影音

更多
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面