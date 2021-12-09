火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄　未下雪慘先黑了頭

記者高堂堯／南投報導

合歡山台14甲線翠峰路段下邊坡，今天接近中午時突傳火燒山，火勢和濃煙一發不可收拾、危及公路路面，警方和公路總局急忙進行交通管制，稍早才恢復雙向通車；不過燃燒面積估計廣達7公頃，還等不到今年入冬初雪的合歡山慘遭「抹黑」，脫困民眾一邊開車下山一邊驚呼：「（要撲滅）這很吃力啦！難怪山林大火很難滅！」

▲合歡山翠峰地區邊坡慘遭火燒山、面積廣達7公頃。（圖／「tw.luoyin旅行客影像」工作室提供）

南投縣消防局於上午11時46分獲報，立刻出動中心碑、仁愛、魚池、埔里等4個分隊前往打火，截至目前為止已動員6車、16人，同時申請空勤直升機空中投水，林務局南投林管處也出動11人協助。

▲▼合歡山翠峰地區邊坡慘遭火燒山、面積廣達7公頃。（圖／「tw.luoyin旅行客影像」工作室提供）

因火勢凶猛，仁愛警分局和公路總局埔里工務段也一度在台14甲線18公里至28公里處進行交通管制、雙向禁行；從民眾提供的空拍畫面看來，原本一大遍翠綠的山頭邊坡被從下往上被燒得焦黑，濃煙仍持續竄出、火點遍布，令人怵目驚心。

▲▼火勢從台14甲19.5K上下山方向大面積延燒。（圖／陳姓民眾提供）

至下午5點以後從，現場才機動性放行雙向車輛，陳姓民眾和友人得以脫困向山下前進，他們表示從台14甲路面的19.5公里處，火勢起碼往公路上下山方向的邊坡各延燒200公尺，沿途處處明火仍清晰可見，濃煙混雜著濃濃的塑膠味，猜測可能連公路沿線的反光導標、塑膠管線也被燒熔。

南投消防局第二大隊表示，現場燃燒面積約7公頃，目前稍微控制住火勢，但因邊坡過於陡峭，許多地點都是人員難以下切靠近，增添撲滅的難度，今天入夜後只能儘量將火勢控制在一定範圍內，等待明天白天空勤直升機再度出動馳援，才有可能完全撲滅。



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