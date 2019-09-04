誤入滋賀鄉村想攀談…濃霧一散「全都稻草人」　他嚇壞：太有生活感

▲照片內所有人都是稻草人。（圖／翻攝自推特／もんしゅ@yakedooo）

記者林瑩真／編譯

稻草人可怕嗎？日本一名網友日前前往滋賀縣新田車站附近旅遊，偶然經過一處村落，還想著前方有人可以攀談，誰料，全部都是稻草人，嚇得他將這些稻草人全都拍照分享，意外在推特上造成話題。

「途中偶然經過村落，遠遠的看以為有很多人在，慢慢走過去才發現，全部都是稻草人啊……突然毛骨悚然起來！」日本網友もんしゅ（Monsyu）在推特PO出數張照片，在鄉間小路騎著腳踏車的人、在田裡採收的人、等公車的人，甚至是一旁家中拍照的人，竟然全部都是稻草人。

もんしゅ說，這些稻草人做得實在太有「生活感」，無論是裝扮或是動作舉止，彷彿都跟真人沒有什麼兩樣，害他以為是貉或狐狸（日本傳說中會變身成人的妖怪）所變身的，「尤其是在濃霧散了之後更是如此」。

事實上，滋賀縣新田車站的稻草人幾乎出自於一名小西節雄先生，原意是讓稻草人來驅趕鳥類，沒想到越做越精良，還增加不少豐富主題，最後竟與真人沒有兩樣，但也嚇到不少人。

許多網友也被照片嚇得不輕，紛紛留言「也太恐怖了吧」、「後面曬衣服的老太婆也是欸」、「是不是在前天之前他們還是人類啊」、「這群人不到晚上是不能動的唷」、「我想到伊藤潤二的案山子了」。