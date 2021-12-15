喜迎第4胎竟難產！母成植物人嬰腦麻　家屬控「等醫1小時+誤判」

▲洪婦的新生嬰兒呈重度腦麻狀態。（圖／家屬提供）

記者高堂堯／南投報導

已育有3名子女的南投洪姓婦人去年底喜懷第4胎，至7月於南投市某婦產科診所進行催生，未料洪婦出現難產、子宮破裂大出血，好不容易誕下嬰兒，母子卻雙雙被轉院治療，洪婦現呈植物人狀態、孩子也重度腦麻；洪婦的丈夫痛訴所方投藥過量、延誤處理等疏失，決定提告，該診所認子宮破裂無法預料，已盡力提供最佳治療，目前本案已進入司法程序，呼籲外界勿未審先判。

36歲洪姓婦人的李姓先生13日透過「爆料公社」透露，太太在懷胎16周後即因友人推薦，固定固定赴該婦產科診所，由陳姓醫師做產檢，至7月7日已達38周又3天、胎兒足月且體重達3600克，在醫師建議下留院催生；未料連續使用4次催生藥物，洪婦子宮頸已全開、花了1小時卻仍生不出來，醫師先採真空吸引，最後才以按壓、引導方式讓洪婦產下嬰兒。

▲▼洪姓婦人和嬰兒分別呈現植物人和重度腦麻狀態。（圖／家屬提供）

李男指出，孩子出世時卻沒有哭、太太也臉色慘白，醫師懷疑是子宮破裂，報請救護車將母子倆分別轉送衛福部南投醫院、台中中山醫學大學附醫急救，洪婦後也轉送中山附醫移除子宮、止血，保住一命，但昏迷指數達7至8、呈植物人狀態，目前仍留院處理感染問題；孩子也因缺氧太久，導致重度腦性麻痺，至今仍處於昏迷狀態。

李男質疑，診所為太太施用過量催生藥物才會導致後續子宮過度收縮、胎兒窘迫不良反應，而陳姓醫師不但在破水後近1小時才到院，生產當下又未判定為難產、緊急剖腹，反採真空吸引、不當按壓肚子等方式，且經驗不足、緊急處理失當，因而無法判斷子宮破裂等病情，甚至反問家屬「要不要剖腹確認？」事後又搪塞太太因生太多胎致子宮鈣化、嬰兒又羊水栓塞等藉口，推卸責任。

李男說家裡還有雙親2老，前3個孩子分別才9歲、7歲、3歲，都還是需要媽媽的年紀，「我一個好好的老婆進去，兩個躺著出來，要我怎麼接受？」未來醫療費用壓力更是龐大，因此決定向該診所提出告訴、討回公道。

▲捲入醫療糾紛的婦產科診所發表對外聲明。（圖／家屬提供）

該婦產科診所隨後也發出公開聲明，指當初因洪婦已生多胎、胎兒預估較大，在家屬要求和醫師評估後才入院催生，並稱第一時間即診斷為子宮破裂、須緊急開刀以免危及生命，並立即連繫中山醫大附醫備妥手術事宜，但家屬卻在護理人員的提醒和反對下，仍要求就近轉至衛福部南投醫院，「以致錯失治療良機，我們也深感遺憾。」

該診所表示，沒有醫師願意看到類似悲劇，即使產檢完善仍無法預期子宮是否會破裂，儘管外界諸多指控皆為不實，但仍會持續關懷病人和家屬，為不公開和保護患者，無法清楚說明許多，本案已進入司法程序，應由專業醫療機構鑑定為宜。

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