快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

▲楊姓男子獨攀能高山失聯，29天後遺體在一處瀑布下被台灣女婿「跑山獸」尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

一名楊姓男子國慶連假期間獨自前往仁愛鄉山區，打算攀登再生山至能高山，但卻遲遲未歸且失聯。家屬事後焦急報警尋人，南投縣消防局獲報後連日派遣山搜隊救援，而稍早消息傳出，楊男在失聯29天後被來自捷克的台灣女婿「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）找到，但他已成冰冷遺體。

南投消防局指出，來自宜蘭的楊姓男子家屬10月12日清晨報案，指楊男計畫同月9日赴南投登山，從仁愛鄉精英村廬山溫泉區後方的再生山入山，再前往南投、花蓮交界的能高山，原定2天後下山，但卻遲遲未歸且失聯。

家屬事後焦急報警，警消人員獲報後前往搜救，先是在馬赫坡登山口找到楊男座車，隨即派遣第一批救難隊出發找人，但因當時山區風強雨驟，增添救援難度，只能暫時撤退、等待天候轉晴再申請空勤直升機協助。

然而，經過多天搜救卻未果，有網友便在「登山通報站」臉書社團協助家屬PO文尋人，指家屬懸賞30萬元，希望能把握最佳救人時機。就在楊男失聯的第29天，該網友又在臉書上表示，楊男於海拔1670公尺一處瀑布下方被跑山獸尋獲，但他已成了冰冷遺體，不少網友見狀感到不捨，紛紛留言，「RIP」、「辛苦搜救人員，他終於可以回家了」。