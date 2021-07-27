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田中央驚見地獄使者！七爺、八爺牽鬼娃　鎮煞除疫成另類景點　

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮一處農田近日出現「七爺、八爺」、「鬼娃娃」、「牛頭馬面」等造型稻草人，製作精巧加上道具完整度超高；農田主人王志傑指出，稻草人是朋友的創意，閒暇時慢慢製作而成，除了防鳥還防賊，一兼二顧，目前總共6架稻草人，吸引不少路過農友拍照打卡。

▲農田主人王志傑指出，稻草人是朋友的創意，閒暇時慢慢製作而成，除了防疫、防賊還防鳥，一兼二顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農田主人王志傑指出，稻草人是朋友的創意，閒暇時慢慢製作而成，除了防疫、防賊還防鳥，一兼二顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

該農田位於西螺鎮大新里，廣達6分多的農田種有朝天椒及空心菜等農作物，一接近田頭便可清楚看見頭戴一見生財帽的七爺領的女鬼娃、戴著「天下太平」帽的八爺領著男鬼娃，分站兩側，中間則有點火鬼與馬面還有一個白髮女妖，農友林佳新日前經過拍照PO網，引起網友分享及熱烈討論。

▲農田主人王志傑指出，稻草人是朋友的創意，閒暇時慢慢製作而成，除了防疫、防賊還防鳥，一兼二顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲田主說，疫情氾濫，製作七爺八爺來降壓煞解瘟，特地將八爺的帽子印上「天下太平」盼疫情可以盡快解除，讓大家過上正常平順的日子。（圖／記者蔡佩旻攝）

田主王志傑受訪表示，稻草人雖然造型恐怖，不過自己沒有做壞事不會怕，「不做虧心事，半夜不怕鬼敲門」，稻草人都是張姓友人所製作，友人原從事餐飲業，交棒給孩子後退休，目前正協助這片農田，用創意打造稻草人，一方面減少鳥害，一方面也希望嚇嚇小偷，讓他們了解「人在坐，天在看，善惡有報」，不要收割農民辛苦耕作成果。

▲農田主人王志傑指出，稻草人是朋友的創意，閒暇時慢慢製作而成，除了防疫、防賊還防鳥，一兼二顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲稻草人除了防鳥還防賊，一兼二顧，目前總共6架稻草人，吸引不少路過農友拍照打卡。（圖／記者蔡佩旻攝）

對於為何是用「陰間使者的創意」，王志傑說，疫情氾濫，製作七爺八爺來降壓煞解瘟，特地將八爺的帽子印上「天下太平」盼疫情可以盡快解除，讓大家過上正常平順的日子。王志傑表示，這片田交由友人張榮輝管理後，陸續製作稻草人為辛苦的農耕加些樂趣，已有有不少人專程前來拍照。

▲農田主人王志傑指出，稻草人是朋友的創意，閒暇時慢慢製作而成，除了防疫、防賊還防鳥，一兼二顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲點火鬼稻草人面具猙獰，除了防鳥還防賊，一兼二顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

附近農婦也笑說，不知道的人話晚上如果經過突然看到一定會嚇到，做得太逼真，不過在知道後就還好。林佳新說，他是偶然巡田時發現這處農田「稻草人」，拍下來PO網，展現農民的創意巧思，同時讓疫情警戒下的民眾紓解悶心情。

▲農田主人王志傑指出，稻草人是朋友的創意，閒暇時慢慢製作而成，除了防疫、防賊還防鳥，一兼二顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「馬面」造型稻草人，製作精巧加上道具完整度超高。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農田主人王志傑指出，稻草人是朋友的創意，閒暇時慢慢製作而成，除了防疫、防賊還防鳥，一兼二顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林佳新說，他是偶然巡田時發現這處農田「稻草人」，拍下來PO網，展現農民的創意巧思，同時讓疫情警戒下的民眾紓解悶心情。（圖／記者蔡佩旻攝）

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