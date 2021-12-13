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國際移民日「移民遊戲」解鄉愁　五股守讓堂邀新住民童遊世界

▲國際移民日「移民遊戲」解鄉愁 五股守讓堂邀新住民童遊世界。（圖／新北市立圖書館提供）

▲國際移民日「移民遊戲」解鄉愁，五股守讓堂邀新住民童遊世界。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

12月18日是國際移民日，新北市百年古厝五股守讓堂與中華民國遊戲協會合作，於12月11日推出「移民遊戲×遊戲移民」亞洲傳統遊戲互動體驗，活動免費，邀請新住民朋友帶著家人一起「童」遊五股守讓堂，親近認識新北市的百年歷史建築，讓處在異鄉的新住民朋友能感受到更多的溫暖，同時感受新北市多元文化的融合魅力。

新北市立圖書館表示，「移民遊戲×遊戲移民」互動體驗活動，匯集亞洲各國道地的傳統童玩，包括韓國的「打畫片」遊戲、馬來西亞最具代表性的益智童玩「播棋」、泰國的藤球、越南的竹蜻蜓與毽子、日本的花札、以及印度的蛇梯棋等，認識各國傳統玩具的背景故事，同時了解與尊重新住民的文化。

新北市立圖書館說，為了鼓勵新住民閱讀，中和分館也特別至移民署新北市服務站提供行動書房的快閃服務，行動書房特別準備了英文、日文、越南、緬甸、菲律賓、印尼、馬來西亞、寮國、柬埔寨、阿拉伯、汶萊、非洲等多國語言書籍，提供新住民朋友免費的辦證、借閱、以及視聽服務，緩解思鄉之情。

來自印尼的Indah說，她因為從事看護的工作，平時十分忙碌，幾乎沒空陪小孩，這次趁著國際移民日報名活動，這是她第一次帶小孩到五股守讓堂，還和兒子一起玩自己從小玩的印尼籐球遊戲，母子倆都覺得十分開心。

五股守讓堂「移民遊戲×遊戲移民」活動，即日起免費開放報名。另外，永和分館12月11日也推出韓國華僑說韓國文化繪本故事活動，借書還可以體驗「打畫片」與「戳椪糖」遊戲，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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