影／租瑪莎拉蒂慘失控自撞！修保險桿就要40萬　網酸：目屎那滴

記者陳羿妏／綜合報導

新北市華江橋昨（12日）中午12時許發生一起車禍！一輛白色瑪莎拉蒂疑因雨天路滑，失控打滑自撞計程車和分隔島，造成保險桿、葉子板和底盤皆受損。據了解，光是原廠前保險桿就要價40萬，至於修理費用，恐怕得花百萬元。對此，事發畫面也被網友上傳至臉書粉專「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」。

▲▼瑪莎拉蒂自撞畫面曝光。（圖／翻攝臉書粉專「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」，下同）

透過行車紀錄器畫面可以看到，白色瑪莎拉蒂不顧雨勢，猛踩油門加速前進，結果於內側車道切換至外側車道時失控打滑，先撞上計程車，接著衝上車道的分隔島，而後方乘客目睹後驚訝表示「哇！X瑪莎拉蒂欸」、「計程車超衰」，接著駕駛更酸「在那邊耍帥、在那邊衝」。

▲計程車慘被波及。

網友看完畫面紛紛留言直呼「好好開車很難嗎」、「目屎那滴，技術那賽」、「租的話就賠到哭」、「目屎已經忍不住滴落來~」「結局讓人有點失望！為什麼要波及無辜車輛」。

對此，警方調查，這起車禍發生在12日中午12時許，宋姓男子(44歲)駕駛租來的瑪莎拉蒂，行經華江橋、由內側車道變換至外側車道時，疑因雨天路滑，先是撞上林姓男子駕駛的計程車，接著失控撞上機車道分隔島。警方獲報到場，經實施酒測，宋男、林男均無酒駕反應，而林男受輕微擦挫傷，無送醫。

此次車禍讓該輛租來的瑪莎拉蒂保險桿、葉子板和底盤都受損，據了解，光是原廠前保險桿就要價40萬，至於修理費用，恐怕得花百萬元。