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信鳥到站！新北貢寮田寮洋「羽豐米」　侯友宜大讚米粒香Q黏

▲信鳥到站！新北貢寮田寮洋「羽豐米」 侯友宜大讚米粒香Q黏。（圖／新北市農業局提供）

▲信鳥到站！新北貢寮田寮洋「羽豐米」上市。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（13日）到貢寮發表當地田寮洋的友善農產品牌「信鳥到站」，並公布第一項友善農產品「羽豐米」，因該地區好山好水，所孕育出的稻米品質特別優良，展現中央與地方、在地農會、生態團體及農民共同努力的成果。

侯友宜表示，田寮洋地區土地十分肥沃，經歷了許多年的努力，田寮洋地區的品牌『羽豐米』已經非常成功，產品的質量極佳，『羽豐』這個名字也有著各地候鳥中繼的意象。因此我們要好好推銷，讓『羽豐米』成為新北市的品牌米，不僅瑞芳農會，新北市各地方農會都要站出來，使『羽豐米』成為新北米產品的驕傲。

▲信鳥到站！新北貢寮田寮洋「羽豐米」 侯友宜大讚米粒香Q黏。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜參觀現場擺設農業器具。

這次發表的「信鳥到站」的品牌設計，是以『鳥』與貫穿田寮洋地區的『鐵路』為主體，並結合周圍豐富多樣的地景設計而成，而在地的特色農產品以田寮洋多『雨』也多『羽』的特色取名「羽豐米」，希望雨豐、羽豐，祈禱稻米豐收，並將周圍埤塘、草澤、低水位泥灘地常見的小水鴨、灰頭鷦鶯、小環頸鴴等3種冬季候鳥，融入到包裝設計，完整表現在地意象與特色。

田寮洋位於台灣的東北角，在福隆火車站與貢寮火車站之間，是許多冬季候鳥來台休憩的第一站，今年入冬後，更記錄到白琵鷺、粉紅椋鳥、冠鷿鷈等在台灣較為稀有鳥類，全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird也顯示，目前在田寮洋地區紀錄到的鳥類高達343種之多，可見田寮洋在台灣的鳥類生態上，具有相當重要的地位。

▲信鳥到站！新北貢寮田寮洋「羽豐米」 侯友宜大讚米粒香Q黏。（圖／新北市農業局提供）

▲友善野鳥飯包2.0選用東北角各種特色農產。

農業局長李玟說，新北農業的核心價值就是「健康」，市府肩負生產及品質把關任務，把「信任」概念融入到農產品牌，讓民眾對品牌信賴，且這幾年推動青農力輔導、農業創生、農村再生、友善田園區域等計畫，就是要讓農業與生態共榮。

李玟表示，針對田寮洋也是秉持這樣的理念經營，輔導農民以友善耕作方式來生產，照顧民眾身體健康，維護環境生態健康，讓前來遊憩民眾，感受自然，心理健康。另外針對在地農產品建立屬於自己的品牌，並透過在地消費支持在地產業發展，讓環境與社會共好。

▲信鳥到站！新北貢寮田寮洋「羽豐米」 侯友宜大讚米粒香Q黏。（圖／新北市農業局提供）

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