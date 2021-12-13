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嗆聲畫面曝！汽車駕駛不爽騎士1舉動　「拿棍棍」下車怒譙三字經

記者陳雕文、陳羿妏／新北報導

新北市永和區中和路昨（12日）晚間6時許傳出一起行車糾紛，一名張姓男子行經該路段時，疑因前方楊姓騎士切入內車道時未打方向燈，差點擦撞，當下便按鳴喇叭，怎料，對方卻回頭嗆聲，張男直接下車持黑色長棍，與楊男互罵三字經後各自離去。對此，事發畫面也隨之曝光！

▲▼永和行車糾紛。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲永和昨日晚間傳出行車糾紛。（圖／記者陳雕文翻攝）

透過路口監視器影像可以看到，事發當時一輛休旅車與一部機車突然停下，接著雙方駕駛下車理論，且由於該時間為下班時段，車流眾多，糾紛發生後也讓路段一度減速、塞爆。另外，一旁有民眾目擊全程，也將過程PO至臉書社團「我是永和人」。

▲▼永和行車糾紛。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲事發監視器畫面曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

對此，警方說明，經臉書「我是永和人」民眾貼文，於上述時地有行車糾紛，經查係張姓汽車駕駛人(42歲)因前方機車切入內車道，疑似未打方向燈差點擦撞，由楊姓男子(40歲)騎乘的機車，而向楊男按鳴喇叭，結果楊男回頭與張男互罵，張男隨即從車上拿出黑色長型棍子下車，與楊民對罵三字經後各自離去。

警方進一步說明，經員警通知雙方當事人到案，雙方提出妨害自由及妨害名譽，依法函送偵辦。

▼張男的黑色長棍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼永和行車糾紛。（圖／記者陳雕文翻攝）

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