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社會 社會焦點 保障人權

快訊／深夜猛撞路邊轎車「騎上去+45度傾斜卡住」　男酒測值0.91

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區中華路12日深夜發生一起車禍意外，1名李姓男子（45歲）駕駛白色轎車行經該路段時，直接碰撞停靠在路旁黑色轎車，竟整輛車騎了上去，傾斜45度卡住；警方獲報趕抵現場，男子已自行脫困，所幸無人受傷，員警對他施行酒測，酒測值高達0.91毫克，立刻將人帶回偵訊，警訊後依涉犯《公共危險罪》移送法辦。

▲深夜撞路邊轎車「騎上去+45度傾斜卡住」 男駕駛酒測值高達0.91。（圖／民眾提供）

▲深夜猛撞路邊轎車「騎上去+45度傾斜卡住」，男駕駛酒測值高達0.91。（圖／民眾提供）

據了解，12日深夜10時許警方接獲民眾報案，在金山區中華路發生交通事故，員警趕抵現場瞭解，李男駕駛白色轎車沿著該路段行駛，碰撞到停靠在路旁黑色轎車左後車角，輪胎彈起整台車騎了上去，傾斜45度卡住，警方聞到李男身上有濃厚酒味，對李男實施進行酒測，酒測值高達0.91毫克；詳細肇因仍尚待分析研判。

經過此路段目擊民眾，看到此情況驚訝表示，很誇張！車子騎這樣車禍，蛤！很誇張ㄟ～騎上去！她對車內朋友說，妳看騎上別人的車。

金山警分局長林詮峰呼籲，請用路人務必注意前方狀況、減速慢行，並再次重申「酒駕零容忍」，酒後駕車最高可罰12萬元罰鍰以及2年以下有期徒刑、吊扣駕照等處罰，請民眾切勿心存僥倖。

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