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弔詭！騙高雄人帳戶寄到新北超商　金山警逮中和男收簿手

記者郭世賢／新北報導

新北市中和區一名陳姓男子今年9月間接獲石門區某超商提領通知，前往領取從高雄詐欺集團寄來的包裹，內有帳簿、提款卡，男子便遙遠從中和趕去提領，他卻說不出友人姓名、聯絡方式；警方過濾監視器，查得40歲陳男，經至家中拘提逮捕，警訊後依幫助詐欺罪嫌函送新北地檢署偵辦。

▲弔詭！騙高雄人帳戶寄到新北超商 金山警逮中和男收簿手。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山警方逮獲中和男收簿手。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

高雄警方偵辦詐騙集團案件時，循線發現該集團以假徵才、家庭代工等手段，騙被害人開立帳戶辦理提款卡，並寄至遙遠新北市石門區一家便利超商，以規避追查，乃於9月23日通知金山警方協辦。

金山警方獲知後展開追查，擴大調閱監視器後，鎖定前往提領該件包裹的是住在新北市中和區、從事消防工程的40歲陳姓男子，警方前往中和拘提，陳男辯稱受友人之託幫忙提領，卻無法交代友人姓名、聯絡方式。因陳男遠從中和前往石門取包裹，無法交代包裹來源，警方認定他受雇詐騙集團擔任取簿手。

▲弔詭！騙高雄人帳戶寄到新北超商 金山警逮中和男收簿手。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山警前往中和拘提，陳男辯稱受友人之託幫忙提領。

金山警分局長林詮峰呼籲，詐團除了以打工或委託家庭代工的方式騙取民眾戶頭作為人頭帳戶外，也會吸收取簿或取款的車手作為詐欺共犯，成為詐騙集團的共犯。呼籲市民要睜大眼睛明辨黑白，勿聽信詐騙集團話術，把血汗錢匯入指定帳戶後才驚覺被騙。

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新北超商詐騙集團詐欺

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