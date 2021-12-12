癡情女遭詐騙3萬買點數討不回　無恥渣男反譏「當做一個教訓」

▲癡情女遭詐騙3萬買點數討不回，無恥花美渣男反譏「當做一個教訓」。（圖／示意圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名林姓女子今年11月初透過交友軟體，結識一名以花美男照上傳的渣男，兩人互加LINE聊天搞曖昧；11月底林女要求見面時，對方竟謊稱自己在酒店上班，被愛沖昏了頭的林女，買了3萬元「出場費」cash點數，對方收到點數卻直接戳破自己的謊言，反酸「就當做是一個教訓！」林女憤而報警。

林女透過交友軟體曖昧了將近1個月，今年11月底要求見一面，該名帥氣的男網友卻「坦言」自己在酒店內上班，每日行程必須由公司安排「不得外出」，除非花錢請假，才有機會出門，若偷跑出去被逮，嚴重的話會被斷手斷腳。

不過他卻「安慰」林女，可交付3萬元點數給公司，待他出門後可以領現金歸還，屆時兩人就能見面了。後來她並收到男網友所傳的範例圖，上面都是斷手腳的血腥照片，還附上新聞連結，非常驚悚。

▲林女警醒向詐騙集團求還錢，反被安慰「當做是一個教訓」。（圖／基隆市警察局提供）

為了見對方一面，林女便到住處附近超商，購買3萬元點數，並將序號傳給對方，沒想到，男網友一收到點數後，竟然直接翻臉，告訴林女自己就是詐騙集團的成員，甚至還宣稱雖想與林女見面，但怕被警察抓。

林女警醒後拜託他還錢，否則自己沒辦法生活；對方雖表達同情，反過來酸林女「身體健康就好」、「就當做是一個教訓！」等語，氣得她馬上到警局報警。

林女向警方表示，自己透過手機交友軟體認識曖昧對象後，兩人每天都會用LINE聊天，慢慢的就像墜入情網，一直想和對方見面，看看他的真實模樣，期待有進一步發展，沒想到居然被詐騙。

基隆市警察局刑事警察大隊指出，許多年輕人利用網路社群與通訊軟體上網交友，反成詐騙集團目標，詐騙集團採取假交友真詐財的方式，先搏感情再騙錢，若遇到網友要求支付「見面費」或是要求先購買點數，百分百就是詐騙！呼籲民眾結交網友應提高警覺，若有任何詐騙疑義，最好報警或向165反詐騙專線查詢。

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