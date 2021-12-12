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唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課

記者郭世賢／基隆報導

行政院政務委員唐鳳10日擔任Openbook好書獎閱讀推廣大使，到基隆市信義國中與學生進行對談，沒想到國中生提出的問題五花八門，甚至尖銳、麻辣到，有沒有變性？唐鳳高EQ霸氣回答，因身體不好才沒有做變性手術，只有服用雌激素，所以「只做半套」；唐鳳去上廁所時，全校學生扮柯南打賭，他會去上男廁還女廁？偵探結果出爐「跑去上友善廁所」。

▲唐鳳選擇女性！身體只做「半套」 基隆信中生猜上廁所結果超展開。（圖／基隆市信義國中提供）

▲唐鳳選擇女性，身體只做「半套」。（圖／基隆市信義國中提供，下同）

「勇敢嘗試很重要」唐鳳特別利用回答的機會，教育在場的孩子；有同學問「你是個天才，我想知道你人生中有做過蠢事嗎？」他說，做過最蠢的事，莫過於求學時期，看到同學去住別人家，他也很想，就上網徵求陌生人讓他住在家裡，一開始沒有人理他，但因不斷上網徵詢，最後卻住過了20幾個城市；他強調勇敢嘗試很重要，雖然蠢但也有成果。

最有趣的莫過於全校的孩子都在打賭，他會去上男廁還女廁？結果大家扮演了柯南，偵探結果出爐，所有人皆輸沒人贏，只有唐鳳贏，因為他跑去上「友善廁所」。他坦言，對性別迷惘過，最終他選擇女性，也獲得家人和朋友的支持，因為他身體不好，醫師和朋友認為手術風險高，都建議他不要做變性手術「只做半套」，因此他只有服用雌激素。

▲唐鳳選擇女性！身體只做「半套」 基隆信中生猜上廁所結果超展開。（圖／基隆市信義國中提供）

▲最有趣的莫過於全校的孩子都在打賭，唐鳳會去上男廁還女廁？結果他跑去上「友善廁所」。

這次參與者不管是線上或現場所提的問題十分多元，還有「我每天睡覺八小時甚至超過，為何記憶力和智力不能像天才一樣？」、「為何要教育改革，108課綱對我們有甚麼好處？我們可以自由選擇嗎？」、「你會用VR或AR的虛擬實境上太空，請問你會真正想要去太空旅行嗎？」、「擬真機器人問世，請問我們人類會不會越來越廢？最後被機器人統治？」，唐鳳都非常有風度、幽默、理性地回答，以其獨特的成長經歷及創新演講風格，讓全校師生上了一堂前衛的課程。

基隆教育處長林祝里表示，謝謝信義國中莊焙琪校長運用社區共讀站能量，讓同學們事先閱讀，現場提問，表現落落大方，實在很棒的學習。信中負責閱讀推廣的楊斐棋老師表示，這次索性放手讓同學成為這場會議講座的主體，學生將有無限的可能性，這是當初設計課程，朝向自發互動共好的設計。這一場閱讀名人的經歷，讓學生有一場別開生面的洗禮，會造就小孩更進一步的學習動力。

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