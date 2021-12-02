母喪「訃聞疑似P圖」稱總統將出席　黃揚明曝：林秉樞實在太詭異

▲黃揚明爆料林秉樞母喪時訃聞詭異細節。（圖／翻攝黃揚明臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前遭家暴，施暴者林秉樞母喪時曾透過民進黨立委范雲向總統府要到電子輓聯，當時的「訃聞」家屬欄位僅林秉樞一人，引起各界關注。資深媒體人黃揚明2日爆料，不只家屬代表僅林秉樞、其註明「秉樞秘書」的手機無人接聽、訃聞疑似P圖重製版本、甚至傳出總統蔡英文曾預定前往告別式謠言，「林秉樞實在太詭異」。

黃揚明透過臉書表示，「林秉樞實在太詭異」，今天又接到爆料者傳來林秉樞傳給朋友的母親告別式訃聞圖檔，大家有沒有發現哪裡怪怪的？只有一個「家屬代表秉樞」列在家屬名單當中，後面再附註「族繁不及備載」，可能我人生閱歷不夠豐富，還真的沒看過這樣的訃聞。

黃揚明質疑，聯絡手機後方註明是「秉樞秘書」，他居然有秘書？「我致電過去無人接聽，還無法確認這支手機的主人是誰」。而且，爆料者說，這份訃聞他收到時就是這樣的黑白圖樣，讓人不禁懷疑是P圖重製版本。

黃揚明強調，最詭異的是，11月24日告別式當天，現場有一面牆貼著大圖輸出的一面「奉花芳名錄」，當中有提及兄弟姐妹、丈夫的兄嫂姐妹、姪媳外甥等等親屬，為什麼在訃聞中都看不到？

黃揚明表示，今天收到最荒謬的一個訊息，就是傳出蔡英文原也預定前往出席這場24日下午的告別式，甚至台北市的相關局處都曾接獲通知，但因馬先生發傳單事件驚動警方後，總統才取消行程。經查證，府方說蔡英文根本就沒有這個行程，也沒有列入行程建議。讓人不禁懷疑，會不會又是林秉樞的「膨風」？

黃揚明質疑，另外，一個常業性詐欺、動用暴力的人，為何會有所謂的PTT特定網軍帳號為其爆卦？「這部分我也正在追查」，目前已知PTT上不斷發文的「CrazyWinnie沒品維尼」帳號，發文者與台南有地緣關係，且與綠營政治人物有關。林秉樞為何能動用這樣的網軍？也是一大謎團。

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