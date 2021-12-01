揭林秉樞恐怖行徑　高嘉瑜：他常會說「我們剛講的話都有錄音」

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴、幽禁2天，高今（1）日10時30分在律師李永裕的陪同下，於立法院議場前舉行記者會說明，並公開遭打後3天的傷勢照片。高嘉瑜回憶起當天林秉樞施暴過程數度崩潰痛哭，並說林男有隨時側錄的習慣，且不只是他，還包括與他說話的政治人物等，直言「這才是我最害怕的地方。」

高嘉瑜說明當晚過程，她說，當下林秉樞施暴的原因，她也覺得匪夷所思，「前男友傳小孩照片給我，請我買小孩的東西，他就抓著我的頭髮拖行、暴打我」，當下她的臉、嘴巴都是血，臉也腫起來，整個過程從晚上十點多持續到天亮，持續拿著她的手機，包括發文章、傳資料，用盡各種方式恐嚇威脅，「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了。」

高嘉瑜提到，之所以發現林男會偷拍，是因他常會說「我們剛講的話都有錄音」，且身上隨時都有錄音筆、也會隨時側錄，才知道原來他會在自己不知情狀況下拍很多照片、影片等等，「我才知道他有這樣的習慣，他也跟我說不只是我，所有跟他講話的人、政治人物等，他都有在錄音，並整理這些檔案，這才是我最害怕的地方。」

▲高嘉瑜遭男友毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

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