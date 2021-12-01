　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭林秉樞恐怖行徑　高嘉瑜：他常會說「我們剛講的話都有錄音」

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴、幽禁2天，高今（1）日10時30分在律師李永裕的陪同下，於立法院議場前舉行記者會說明，並公開遭打後3天的傷勢照片。高嘉瑜回憶起當天林秉樞施暴過程數度崩潰痛哭，並說林男有隨時側錄的習慣，且不只是他，還包括與他說話的政治人物等，直言「這才是我最害怕的地方。」

高嘉瑜說明當晚過程，她說，當下林秉樞施暴的原因，她也覺得匪夷所思，「前男友傳小孩照片給我，請我買小孩的東西，他就抓著我的頭髮拖行、暴打我」，當下她的臉、嘴巴都是血，臉也腫起來，整個過程從晚上十點多持續到天亮，持續拿著她的手機，包括發文章、傳資料，用盡各種方式恐嚇威脅，「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了。」

高嘉瑜提到，之所以發現林男會偷拍，是因他常會說「我們剛講的話都有錄音」，且身上隨時都有錄音筆、也會隨時側錄，才知道原來他會在自己不知情狀況下拍很多照片、影片等等，「我才知道他有這樣的習慣，他也跟我說不只是我，所有跟他講話的人、政治人物等，他都有在錄音，並整理這些檔案，這才是我最害怕的地方。」 

▲▼高嘉瑜遭毆傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

▲高嘉瑜遭男友毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

其他人也看了這些新聞...

蔡英文關心高嘉瑜　「譴責暴力！支持採取法律行動」
高嘉瑜遭男友施暴　國民黨中央委員竟留言「被打活該」
高嘉瑜被家暴後練「這首歌」　鍾沛君：回想起來真的很難受

其他相關新聞...

高嘉瑜遭林秉樞家暴　高大成看傷勢：全程徒手暴打+拖行
挺身而出！高嘉瑜深夜急赴地檢署　助檢取得搜索票查扣手機隨身碟
突被高嘉瑜背後摟著「什麼話都沒說」　蔡壁如心疼：她真的很堅強

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
與林秉樞交往時間點公開　高嘉瑜淚控：在一起一個月被逼下跪
星巴克12月連續30天　首度「咖啡免費送」
快訊／南韓首爆疑Omicron「一次4例」！　打2劑莫德納仍
為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看
林秉樞「涉犯4大罪狀」！　新北檢曝偵辦過程
林秉樞月花5萬住飯店　內行人列明細喊「CP值超高」：還有專人
快訊／林秉樞認了動手！　警查扣「10多張不雅照」還有備份
陸之駿女兒痛罵王浩宇！　「有空X馬子沒空來上香」
高嘉瑜脖子帶傷開記者會　聲淚俱下泣訴「識人不明」
快訊／高嘉瑜被打到不成人形　蔡英文說話了
不是打人！律師揭恐怖情人「日常1特徵」最可怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網友質疑高嘉瑜「為何不跑走」　王婉諭：指責被害人只會二度傷害

高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看

人權組織指陸「獵捕海外台灣人」　外交部：台灣與中共互不隸屬

高嘉瑜淚訴「很丟臉」　何志偉超暖安慰：妳很勇敢！妳安全了

快訊／朱立倫：「塔綠班」惡意攻擊高嘉瑜　蔡英文應譴責

快訊／高嘉瑜脖子帶傷開記者會　聲淚俱下泣訴「識人不明」

高嘉瑜被打到不成人行　蔡英文：跟騷法是防治性別家庭暴力重要一步

快訊／林秉樞長住飯店有逃亡之虞 　高嘉瑜律師：今再提證據給檢方

不是打人！律師揭恐怖情人「日常1特徵」最可怕：發生第一次就離開

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

網友質疑高嘉瑜「為何不跑走」　王婉諭：指責被害人只會二度傷害

高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看

人權組織指陸「獵捕海外台灣人」　外交部：台灣與中共互不隸屬

高嘉瑜淚訴「很丟臉」　何志偉超暖安慰：妳很勇敢！妳安全了

快訊／朱立倫：「塔綠班」惡意攻擊高嘉瑜　蔡英文應譴責

快訊／高嘉瑜脖子帶傷開記者會　聲淚俱下泣訴「識人不明」

高嘉瑜被打到不成人行　蔡英文：跟騷法是防治性別家庭暴力重要一步

快訊／林秉樞長住飯店有逃亡之虞 　高嘉瑜律師：今再提證據給檢方

不是打人！律師揭恐怖情人「日常1特徵」最可怕：發生第一次就離開

網友質疑高嘉瑜「為何不跑走」　王婉諭：指責被害人只會二度傷害

馬自達皮卡BT-50「81.8萬元」登陸東南亞　台灣有機會導入嗎？

這地方「日子最難過」　全球生活成本最高城市出爐！比住巴黎更貴

「世界愛滋病日」終結疫情　桃衛生局：推廣宣導終止歧視感染者

高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

陸劇殺貓風波未平…臨演又爆《美人心計》打死狗疑雲！聽到慘叫聲

「好市多保暖神物」連衣服都毀了　她氣退貨！苦主+1：花錢找罪受

汽車新手「開到中壢」被機車鑽爆　網揭1縣市是魔王：難開又三寶多

TTPush台東金幣市集舖食大會　12／4起連兩天壓軸登場

Apple Music公布前10大熱門歌曲　韓國團體BTS奪冠

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

高嘉瑜挨打當晚聯絡他！郭正亮揭恐「抱頭躺地被踢」

林秉樞母喪出席者曝光！名單驚見賴清德

家暴男長這樣？　他驚見高嘉瑜男友「有這項特徵」

快訊／高嘉瑜淚訴還原被打那一晚

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

快訊／高嘉瑜親揭與施暴男友相識過程　「識人不明、自己很白癡」

快訊／遭林秉樞家暴　高嘉瑜：我沒想過會碰到這麼恐怖的人

不是打人！律師揭恐怖情人「日常1特徵」最可怕

高嘉瑜被家暴！徐巧芯揭「林秉樞是塔綠班」

否認靈堂鬧場　高嘉瑜「感謝前男友馬文鈺不惜為我出面」

更多熱門

相關新聞

台大法律系吳淡如曝家暴殘酷真相

台大法律系吳淡如曝家暴殘酷真相

立委高嘉瑜家暴案傳出引起外界討論，一樣是台大法律系的吳淡如就談到家暴不論在兩性或親子間，就是「力氣大的欺負力氣小的」，受害者必須站起來護衛自己的安全，她更坦承家暴血淋淋真實面就是「當你真的動用法律來保護你的時候，你可能已經不在了」。

親密暴力犯罪「這五點」自保　

親密暴力犯罪「這五點」自保　

快訊／高嘉瑜親揭與施暴男友相識過程　「識人不明、自己很白癡」

快訊／高嘉瑜親揭與施暴男友相識過程　「識人不明、自己很白癡」

高嘉瑜哽咽訴家暴過程　經長王美花：譴責暴力、聲援受害女性

高嘉瑜哽咽訴家暴過程　經長王美花：譴責暴力、聲援受害女性

快訊／受害者不只一人　高嘉瑜曝：前女友都被恐嚇脅迫

快訊／受害者不只一人　高嘉瑜曝：前女友都被恐嚇脅迫

關鍵字：

高嘉瑜家暴

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面