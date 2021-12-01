快訊／受害者不只一人　高嘉瑜曝：林秉樞前女友都被恐嚇脅迫順從

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜30日遭週刊爆料，被男友林秉樞毆打、限制行動，導致臉部、脖子全身多處挫傷，引發社會震驚譁然，高嘉瑜1日上午在立法院舉行記者會，泣訴坦言說，「覺得自己真的很蠢」，坦言被打當下非常驚慌失措，不知道該怎麼辦。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜今天在律師李永裕陪同下舉行記者會，坦言從沒想過自己會成為社會新聞主角，在這段期間，可以說見識到人性最黑暗、恐怖的一面，當下的第一時間，自己也非常的驚慌失措、害怕，「遇到這樣這麼恐怖的」。

高嘉瑜說，昨天她接到一些受害者的聯繫，才知道林男對過去交往過的女友，都用類似的手法和方式來恐嚇、脅迫、逼迫她們順從、照他的話來做。

高嘉瑜表示，如果她是最後一個受害者，也算是有一個貢獻，因為過去受害女性可能因為林男種種暴力脅迫，選擇隱忍、和解、不敢出面，並指林男在政治圈、企業界、學界有很多關係和人脈，和很多人關係都很好，許多比自己更弱勢的女性被脅迫後，當下會更無助、不知道該怎麼處理。

高嘉瑜說，很多人說，自己身為立法委員還被脅迫，不過，她身為女性，面對另一半暴力行為，內心真的是百感交集，「第一時間我覺得這件事非常丟臉，這個事情發生在我身上」，過去她在媒體上的形象是正面、陽光、帶給大家歡笑，是因為希望呈現正面陽光的形象，「身為一個公眾人物，面對這種事情，我也不知道該怎麼處理。」

高嘉瑜淚訴說，第一時間她覺得非常難堪，昨天經過媒體報導，她才知道林男做過這些事情，「我覺得我自己真的很蠢」，所以她昨天正式提告傷害，「他手機裡面確實有很多我們很多不雅的照片和影片」，林男也試圖以此脅迫，另因律師聯繫林男希望拿回照片影片未果，因此再提告妨害電腦使用等罪。

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