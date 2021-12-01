快訊／高嘉瑜崩潰痛哭：若我不勇敢面對　其他受害者怎麼敢站出來

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴、幽禁2天，高今（1）日10時30分在律師李永裕的陪同下，於立法院議場前舉行記者會說明，並公開遭打後3天的傷勢照片。高嘉瑜回憶起當時狀況一度痛哭，「事發第一時間，我覺得非常丟臉，因為如果我不能勇敢面對，其他受害者怎麼敢站出來...」

週刊爆料，高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，林秉樞發現高嘉瑜跟前男友馬文鈺密集互傳手機訊息，因此對高嘉瑜施暴，導致她頭部、四肢多處挫傷，高嘉瑜還被控制行動2天，且男方握有兩人親密影片。

高嘉瑜說，先跟大家說對不起，讓大家擔心，事發到現在收到很多朋友的關心，沒想到自己會成為社會新聞或事件的主角，「這段期間可以說見識到所謂人性最黑暗、最恐怖的一面，在我成長經驗中都沒遇過類似這樣的人。」



「我知道受害者不是只有我一人，如果我是最後一個受害者，也算是在這件事上有一個貢獻。」高嘉瑜說，過去被他傷害過的受害女性，可能都不敢出面，因為他種種暴力脅迫而被迫隱忍、和解，因為林姓男子長期他在政治圈、企業界、學界等都有很多人脈，凸顯他跟多人關係很好，相信比我更多女性，再被脅迫後更孤立無助，很多人會說，你身為立委有這樣的權勢還被脅迫，高也坦正，身為女性面對另一半的暴力脅迫，真的內心百感交集。

高嘉瑜說，當事發第一時間，我覺得非常丟臉，因為如果我不能勇敢面對，其他受害者怎麼敢站出來，平常我在媒體上...給大家的形象可能正面、陽光，總是喜歡帶給大家歡笑，像是唱歌、搞笑，我希望呈現給大家就是正面陽光的形象，身為公眾人物遇到這種事情，真的不知道該怎麼處裡，甚至我也沒有讓家人知道。

▲林秉樞涉嫌家暴高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝、記者呂佳賢攝）