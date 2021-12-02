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快訊／開放國會論壇「民主VS威權」　蔡英文：讓民主陣線更有韌性

▲▼蔡英文、賴清德出席「2021年開放國會論壇」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡英文、賴清德出席「2021年開放國會論壇」活動。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2021年開放國會論壇2日在台北登場，總統蔡英文致詞時說，台灣曾經經歷威權，「民主得來不易，必須持續深化」，期盼透過論壇讓國際民主陣線更有韌性；副總統賴清德則以2014年太陽花學運為例，直指該行動阻止「海峽兩岸服務貿易協議」，並讓台灣走向開放政府、開放國會的重要方向。

蔡英文說，今天參與論壇的國家，都是全球民主社群的重要成員，面對國際情勢快速變化、威權主義擴張，其目標就是打造堅實的民主陣營，並談及過去台灣曾經歷威權統治，但勇敢的台灣人民走過艱辛的民主化過程，建立強韌且有活力的公民社會，「民主得來不易，必須持續深化」，因此，台灣持續邁向開放政府、開放國會的目標。

蔡英文表示，今年立法院推出開放國會行動方案，行政院也啟動開放政府國家行動方案，為了加入開放政府聯盟，台灣正一步步打下穩定的基礎，這幾年台灣也持續跨出印太地區，與歐洲夥伴合作，「台灣位處在民主防線最前線，我們願意與世界各國分享經驗，跟所有民主夥伴一起捍衛共享的民主價值」，今天論壇有助於民主深化發展，期待未來繼續加強合作，讓民主陣線更堅實、更有韌性。

賴清德也說，歡迎各國民主夥伴不怕威脅、不遠千里而來，來到民主台灣，今天開放國會論壇是一場「民主主義對抗極權主義」的聚會，而台灣可以呼吸到自由的空氣、聞到民主的味道，是舉辦聚會的最佳地點，並特別感謝日本前首相安倍晉三等國際友人，其共襄盛舉讓台灣在對抗極權的路上，不感到孤單。

賴清德說，台灣曾經走過專制、獨裁的歷史，深知民主得來不易，國會是人民的殿堂，也是實踐民主的現場，數十年來台灣廢止專制制度、通過民主法案，2014年當時政府不顧社會反對，企圖強行通過私下與中國簽訂的協議，因此青年學生發起太陽花學運占據國會，成功阻止協議，也將台灣推向開放政府、開放國會的重大方向，成就今天更民主的台灣。

立法院長游錫堃致詞時補充，台灣是亞洲第一個以非會員國身份舉辦開放國會論壇的國家，下周美國白宮將舉行首屆線上民主峰會，台灣也獲邀參加，證明台灣民主開放廣受國際肯定。

本次開放國會論壇主題聚焦「後疫情時代之開放國會——韌性之全球案例及2022年後之規劃」；波羅的海三國（立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞）國會議員，以及貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）、美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）等人，近日先後抵達台灣參加論壇。

根據議程草案，進行開幕演說後，將分別舉行6場次論壇，主題包括「國會透明度、信任與多元參與」、「國會對錯假訊息的應對建議」與「民主最前線」等議題；另兩場專題討論的主題，包括開放國會的趨勢、機會與挑戰。

▲▼蔡英文、賴清德出席「2021年開放國會論壇」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蔡英文、賴清德出席「2021年開放國會論壇」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蔡英文、賴清德出席「2021年開放國會論壇」活動。（圖／記者周宸亘攝）

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