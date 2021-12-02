美日政要同賀開放國會論壇　安倍晉三：民主精神已深植台灣民心

▲蔡英文、賴清德、游錫堃出席「2021年開放國會論壇」活動。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2021年開放國會論壇2日在台北登場，日本前首相安倍晉三透過賀詞表示，台灣經歷3次政黨輪替，才打造出符合台灣實情的民主制度，「民主精神已深植台灣民心」；美國眾議院議長佩洛西也透過賀詞稱，美國會繼續與台灣站在一起，堅定不移地捍衛台灣人民的自由、安全和人權。

安倍晉三表示，「2021開放國會論壇」盛大舉行，謹表由衷祝賀之意，「民主宛如大樹般，讓其成長茁壯，需要漫長歲月，世上並無一套任何人穿著均合身的民主衣裳，必須符合各自的社會實情，每套民主衣裳均需要量身訂製。」

安倍晉三表示，台灣自1996年實施首次總統直選以來，迄今已歷經3次政黨輪替，才打造出符合台灣實情的民主制度，現在該民主精神已深植台灣民心，成長茁壯被讚賞為世界少數成功的民主典範。

安倍晉三說，他深知，本論壇將就強化國會的透明度及信賴度，以及國會與市民社會的連結方法、活用數位科技等議題進行討論，衷心期盼有志一同的民主伙伴，能直言不諱的坦率交換意見，分享彼此的見解，建構一加強合作的平台，並預祝本論壇圓滿成功。

佩洛西表示，政府之間對COVID-19疫情的反應與恢復上之合作、力挺支持民主的國會、以及強化熱愛自由人民之間的聯繫，這些都是台美增強共享的價值與利益的關鍵。

佩洛西強調美國將繼續與台灣站在一起，會信守承諾，堅定不移地捍衛台灣人民的自由、安全和人權，當台美在強化彼此之間牢不可破的關係時，美國國會也期待促進美國、台灣以及其他國家（全球）的和平與繁榮。

本次開放國會論壇主題聚焦「後疫情時代之開放國會——韌性之全球案例及2022年後之規劃」；波羅的海三國（立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞）國會議員，以及貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）、美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）等人，近日先後抵達台灣參加論壇。

根據議程草案，進行開幕演說後，將分別舉行6場次論壇，主題包括「國會透明度、信任與多元參與」、「國會對錯假訊息的應對建議」與「民主最前線」等議題；另兩場專題討論的主題，包括開放國會的趨勢、機會與挑戰。