互相學習新創產業發展！柯文哲：上海數位發展速度快　「我們要更努力」

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇於1日登場，由於台北市長柯文哲任期只到2022年底，明年雙城論壇為最後一次主持，被問到會不會在兩岸論述上走自己的路？柯文哲表示，兩岸雖有隔閡、爭議，但要先從沒有爭議的開始進行，上海數位化發展速度快，「我們還是要更努力。」

柯文哲1日下午出席2021台北上海雙城論壇，針對明（2022）年將是任期內最後一次雙城論壇，是否會想在兩岸論述上走自己的路？柯文哲回應，「還是一樣，你扮演什麼角色，就做什麼事。」

▲台北市長柯文哲於雙城論壇後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲強調，自己現在是台北市長，之前就有拜會過陸委會主委邱太三，雙方有共識，將台北上海雙城論壇定義為兩岸城市交流、解決民生問題，包括今年就是談國樂團互訪、互相訓練與表演，以及如何飼養大貓熊、新創產業等議題。

柯文哲認為，兩岸一定有隔閡、爭議，但要先從沒爭議的部分開始走，例如國樂團互訪、交換養大貓熊的經驗或新創產業，自己去上海時，特別看了台灣年輕人在上海的新創基地，雙方可互相學習、觀摩新創產業發展，「我看上海數位化發展相當快，人家也是有可以學習的地方。」北市於後疫情時代傾全力發展數位基礎建設，但上海規模仍比較大，「我們還是要更努力。」

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