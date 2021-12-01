5面向著手智慧台北　北市府：疫情撼動不了我們對數位轉型的堅持





▲2021台北上海雙城論壇，雙方進行簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

今年台北上海雙城論壇於12月1日登場，以「新經濟新發展」為主題採線上舉辦，由台北市長柯文哲、上海市長龔正致詞，舉辦2項專題演講，並簽署3項合作備忘錄。其中，在「後疫情時代台北市數位轉型戰略」演講，台北市秘書長陳志銘特別從5個面向，說明台北市如何做到以市民為中心，邁向創新治理的智慧台北。

陳志銘表示，病毒之前人人平等，但在新冠肺炎面前要打上一個大問號，各國疫苗施打率呈現非常大的落差，能力越強國家，疫苗施打率越高，落後國家則遭受疫情的威脅，企業也因為數位的差距決定疫情中或疫情後的新常態，你可以站在獲益的一方，還是被歸類嚴重受創的另一方，企業如何因應數位轉型求得生存，過去很多企業都很重度依賴實體互動，因此，必須開始思考在疫情做轉型策略。

陳志銘舉兩個例子，首先是餐飲業，透過外送平台的方法彌補內用營收的虧損，這是餐飲業轉型的作法；第二是旅遊業，有一些旅遊業開始打破空間的限制，發展線上旅遊，透過螢幕上導遊的解說，體會異國風情，這些是產業因應疫情找到生存之路，根據IDC預測，到2022年，全球65%的GDP將由數位化驅動。

▲根據IDC預測，到2022年，全球65%的GDP將由數位化驅動。（圖／北市府提供）



陳志銘提到，面對新常態，怎麼做數位轉型有三個部份：數位政府、數位法規、數位人才，數位政府是透過數位流程，所有政府特別依據AI大數據擬訂政策，這部分的話有很多國家已經開始在做，台北市政府也會做這樣的嘗試，另外也會發展出線上線下虛擬整合服務的大平台，透過這樣數位治理的方式，可以創造更多服務，提供民眾加值空間。

陳志銘提及，當所有產業都已經開始走向數位化，就會發生出很多新的型態出來，在政策面、法規面必須開始思考如何超前部署，也就是說這些法規如何跟數位轉型做共榮共生，而不是變成阻礙數位轉型的障礙；數位人才方面，比起用金錢就可以買到的硬體科技，數位人才才是下一波競爭中最寶貴的資產，企業跟國家都已經展開數位人才戰爭，能夠獲取好的數位人才，就能奠定保有競爭力。

▲無接觸互動改變生活場景。（圖／北市府提供）



陳志銘也提到，無接觸互動改變生活場景，包括無現金支付、遠距工作、遠距教學，還有娛樂購物，這都是新常態的一部分，因為這次的疫情，零接觸宅經濟、健康醫療安全防護，可以在短時間內快速成長，也因為這次的疫情讓台北的實體銷售、體驗消費、群聚活動相關連的產業都變成重災區，當然產業不可能永遠只仰賴政府紓困，而是現在就要去思考轉型，已面對後疫情時代的挑戰。

對於台北如何做到以市民為中心邁向創新治理的智慧台北？陳志銘表示，從數位基礎建設、數位人才培育、產業輔導轉型、無接觸服務、宅經濟發展等5個面向，可以建構台北數位轉型，強化台北的數位韌性。

▲北市府強調，產業不可能永遠仰賴紓困，要開始思考轉型。（圖／北市府提供）



陳志銘指出，數位基礎是整個社會數位轉型的基本功，過去對數位基礎建設都認為它就是一個硬體設施，例如高速公路、電信服務普及化，事實上除了硬體設施外，數位建設出來後就變成肉眼看不到但存在的東西，同時可以為產業帶來相同甚至更高效益；數位人才不只點燃城市經濟跟文化進步的驅動力，更是影響下一階段政府跟企業未來更關鍵的競爭力，全世界都在搶數位人才，而台北透過公私協力為企業培育數位技術還有相關的應用人才。

產業輔導轉型，陳志銘從電競和藝文兩產業說明。陳志銘表示，整個宅經濟發展，讓遊戲的電競產業快速成長，讓台北對整個以台灣來講，目前整個電競的收看人口超快172萬人，全球電競收看人口也將突破5億人，面對新興產業，台北市政府不是只以產業和運動的角度看待，而是以產業生態鏈的思維扶植電競產業和人才。

▲2021台北上海雙城論壇，台北市政府秘書長陳志銘發表演講。（圖／記者林敬旻攝）



陳志銘指出，遠距改變生活型態和工作模式，疫情爆發時，企業開始遠距上班、視訊會議、線上管理，這波的遠距革命對政府、企業、個人都是新挑戰，也是城市再度進化的新契機，台北政府對藝文產業作法是從台北品牌出發，設法去做台北品牌的價值，讓藝文產業有機會站上國際舞台，與全世界一起競爭。

無接觸服務部分，陳志銘強調，結合遠距科技的宅經濟體驗，是防疫新生活的最好選擇，線上學習不只是防疫的科技手段，也是機會教育公平的時間，台北市政府推動雲端教育，希望讓教育的可行性很公平落實每個孩子身上，台北酷客雲重新架構親師生學習平台，就是要用政府的力量消彌數位落差，用政府的資源培養具數位力的世代。

陳志銘認為，透過良好的介面，讓市民習慣零接觸、無現金的服務，這不只是新的作法，更是產業加值服務的數位建設，疫情催生了「零接觸」的醫療服務需求，蔗部分通過通訊診療，可以讓醫療機構的能量，往下延伸到社區跟家庭，對將來居家長期照顧重要的里程碑。最後，陳志銘強調，新冠肺炎重創全世界，卻撼動不了對數位轉型的堅持。