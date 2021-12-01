　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5面向著手智慧台北　北市府：疫情撼動不了我們對數位轉型的堅持

▲2021台北上海雙城論壇，雙方進行簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲2021台北上海雙城論壇，雙方進行簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

今年台北上海雙城論壇於12月1日登場，以「新經濟新發展」為主題採線上舉辦，由台北市長柯文哲、上海市長龔正致詞，舉辦2項專題演講，並簽署3項合作備忘錄。其中，在「後疫情時代台北市數位轉型戰略」演講，台北市秘書長陳志銘特別從5個面向，說明台北市如何做到以市民為中心，邁向創新治理的智慧台北。

陳志銘表示，病毒之前人人平等，但在新冠肺炎面前要打上一個大問號，各國疫苗施打率呈現非常大的落差，能力越強國家，疫苗施打率越高，落後國家則遭受疫情的威脅，企業也因為數位的差距決定疫情中或疫情後的新常態，你可以站在獲益的一方，還是被歸類嚴重受創的另一方，企業如何因應數位轉型求得生存，過去很多企業都很重度依賴實體互動，因此，必須開始思考在疫情做轉型策略。

陳志銘舉兩個例子，首先是餐飲業，透過外送平台的方法彌補內用營收的虧損，這是餐飲業轉型的作法；第二是旅遊業，有一些旅遊業開始打破空間的限制，發展線上旅遊，透過螢幕上導遊的解說，體會異國風情，這些是產業因應疫情找到生存之路，根據IDC預測，到2022年，全球65%的GDP將由數位化驅動。

▲▼後疫情時代台北市數位轉型新戰略。（圖／北市府提供）

▲根據IDC預測，到2022年，全球65%的GDP將由數位化驅動。（圖／北市府提供）

陳志銘提到，面對新常態，怎麼做數位轉型有三個部份：數位政府、數位法規、數位人才，數位政府是透過數位流程，所有政府特別依據AI大數據擬訂政策，這部分的話有很多國家已經開始在做，台北市政府也會做這樣的嘗試，另外也會發展出線上線下虛擬整合服務的大平台，透過這樣數位治理的方式，可以創造更多服務，提供民眾加值空間。

陳志銘提及，當所有產業都已經開始走向數位化，就會發生出很多新的型態出來，在政策面、法規面必須開始思考如何超前部署，也就是說這些法規如何跟數位轉型做共榮共生，而不是變成阻礙數位轉型的障礙；數位人才方面，比起用金錢就可以買到的硬體科技，數位人才才是下一波競爭中最寶貴的資產，企業跟國家都已經展開數位人才戰爭，能夠獲取好的數位人才，就能奠定保有競爭力。

▲▼後疫情時代台北市數位轉型新戰略。（圖／北市府提供）

▲無接觸互動改變生活場景。（圖／北市府提供）

陳志銘也提到，無接觸互動改變生活場景，包括無現金支付、遠距工作、遠距教學，還有娛樂購物，這都是新常態的一部分，因為這次的疫情，零接觸宅經濟、健康醫療安全防護，可以在短時間內快速成長，也因為這次的疫情讓台北的實體銷售、體驗消費、群聚活動相關連的產業都變成重災區，當然產業不可能永遠只仰賴政府紓困，而是現在就要去思考轉型，已面對後疫情時代的挑戰。

對於台北如何做到以市民為中心邁向創新治理的智慧台北？陳志銘表示，從數位基礎建設、數位人才培育、產業輔導轉型、無接觸服務、宅經濟發展等5個面向，可以建構台北數位轉型，強化台北的數位韌性。

▲▼後疫情時代台北市數位轉型新戰略。（圖／北市府提供）

▲北市府強調，產業不可能永遠仰賴紓困，要開始思考轉型。（圖／北市府提供）

陳志銘指出，數位基礎是整個社會數位轉型的基本功，過去對數位基礎建設都認為它就是一個硬體設施，例如高速公路、電信服務普及化，事實上除了硬體設施外，數位建設出來後就變成肉眼看不到但存在的東西，同時可以為產業帶來相同甚至更高效益；數位人才不只點燃城市經濟跟文化進步的驅動力，更是影響下一階段政府跟企業未來更關鍵的競爭力，全世界都在搶數位人才，而台北透過公私協力為企業培育數位技術還有相關的應用人才。

產業輔導轉型，陳志銘從電競和藝文兩產業說明。陳志銘表示，整個宅經濟發展，讓遊戲的電競產業快速成長，讓台北對整個以台灣來講，目前整個電競的收看人口超快172萬人，全球電競收看人口也將突破5億人，面對新興產業，台北市政府不是只以產業和運動的角度看待，而是以產業生態鏈的思維扶植電競產業和人才。

▲2021台北上海雙城論壇，台北市政府秘書長陳志銘演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲2021台北上海雙城論壇，台北市政府秘書長陳志銘發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

陳志銘指出，遠距改變生活型態和工作模式，疫情爆發時，企業開始遠距上班、視訊會議、線上管理，這波的遠距革命對政府、企業、個人都是新挑戰，也是城市再度進化的新契機，台北政府對藝文產業作法是從台北品牌出發，設法去做台北品牌的價值，讓藝文產業有機會站上國際舞台，與全世界一起競爭。

無接觸服務部分，陳志銘強調，結合遠距科技的宅經濟體驗，是防疫新生活的最好選擇，線上學習不只是防疫的科技手段，也是機會教育公平的時間，台北市政府推動雲端教育，希望讓教育的可行性很公平落實每個孩子身上，台北酷客雲重新架構親師生學習平台，就是要用政府的力量消彌數位落差，用政府的資源培養具數位力的世代。

陳志銘認為，透過良好的介面，讓市民習慣零接觸、無現金的服務，這不只是新的作法，更是產業加值服務的數位建設，疫情催生了「零接觸」的醫療服務需求，蔗部分通過通訊診療，可以讓醫療機構的能量，往下延伸到社區跟家庭，對將來居家長期照顧重要的里程碑。最後，陳志銘強調，新冠肺炎重創全世界，卻撼動不了對數位轉型的堅持。

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
一張制服照紅到日本！　61萬網紅突宣布「懷孕閃婚」
板橋馥都飯店錯失救援機會　侯友宜說話了
快訊／林秉樞：我們在飯店拍很多影片　是高嘉瑜本人掌鏡的
羅志祥合體吳宗憲！男星56歲生日趴　5大咖都到了
快訊／桃園29歲女遭封屍！　遺體對折塞塑膠桶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

互相學習新創產業發展！柯文哲：上海數位發展速度快　「我們要更努力」

第4場公投意見發表會明登場　黃士修VS苗博雅戰重啟核四

「四大公投情勢翻轉」　民進黨：目前美豬、三接仍較有壓力

5面向著手智慧台北　北市府：疫情撼動不了我們對數位轉型的堅持

民進黨青年談公投口才驚艷總統　蔡英文自嘲：至少都不用看稿

聽高嘉瑜記者會「講這句」　黃捷哭了：檢討被害者真是夠了

幫徐旭東喊話？柯文哲籲對岸善待台企、台生、台配：這是相對的

黃珊珊未出席雙城論壇　柯文哲解釋：因人數限制「雙方要對等」

高嘉瑜淚訴飯店錯失救援　侯友宜：各行各業見暴力「要勇於通報」

快訊／ 朱立倫發出全黨動員令　下週出動戰車全台公投宣講

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

互相學習新創產業發展！柯文哲：上海數位發展速度快　「我們要更努力」

第4場公投意見發表會明登場　黃士修VS苗博雅戰重啟核四

「四大公投情勢翻轉」　民進黨：目前美豬、三接仍較有壓力

5面向著手智慧台北　北市府：疫情撼動不了我們對數位轉型的堅持

民進黨青年談公投口才驚艷總統　蔡英文自嘲：至少都不用看稿

聽高嘉瑜記者會「講這句」　黃捷哭了：檢討被害者真是夠了

幫徐旭東喊話？柯文哲籲對岸善待台企、台生、台配：這是相對的

黃珊珊未出席雙城論壇　柯文哲解釋：因人數限制「雙方要對等」

高嘉瑜淚訴飯店錯失救援　侯友宜：各行各業見暴力「要勇於通報」

快訊／ 朱立倫發出全黨動員令　下週出動戰車全台公投宣講

BNT執行長：疫苗應可防Omicron重症　加強劑恐須「雙倍劑量」

全年移轉量衝35萬棟　房市熱度可望創8年新高

日本「國寶級演員」中村吉左衛門心臟病發逝世！　享耆壽77歲

快訊／國10高雄鼎金出口火燒車　下班塞爆！車流回堵1公里

林威助誤解鄭凱文沒勝投　覺得不對勁工作人員提醒更正

香港再增1例Omicron境外輸入　患者來自尼日利亞

澎湖山水沙灘更衣室偷拍狼落網　嫌犯原來是島上的這個人

好食好事加速器Demo Day大獎評選　 魚瑞生技翻轉魚苗死亡率獲百萬大獎

快訊／又是外物入侵！台鐵「電車線卡塑膠袋」　香山=竹南延誤

林秉樞母喪見司法院長花籃　娘家法官親友的面子與他無關

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

高嘉瑜挨打當晚聯絡他！郭正亮揭恐「抱頭躺地被踢」

林秉樞母喪出席者曝光！名單驚見賴清德

快訊／高嘉瑜淚訴還原被打那一晚

家暴男長這樣？　他驚見高嘉瑜男友「有這項特徵」

不是打人！律師揭恐怖情人「日常1特徵」最可怕

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看

為何遭毆還去林男母喪告別式？　高嘉瑜：對方哀求「要我體諒他」

謝長廷二審吞敗PTT一片狂喜　羅智強：你真的讓大家很討厭

更多熱門

相關新聞

幫徐旭東喊話？柯文哲籲對岸善待台企、台生、台配：這是相對的

幫徐旭東喊話？柯文哲籲對岸善待台企、台生、台配：這是相對的

遠東集團日前遭中國重罰20億，董事長徐旭東還為此投書媒體表態「反台獨」、「堅持一中」，引來各界熱議。台北市長柯文哲1日出席雙城論壇，致詞時提到，希望對岸善待在陸台人，此段話是否在幫徐說情？柯表示，自己善待在台陸配、陸生、陸企，當然也希望在陸台人可以被善待，「這相對的啊」。

黃珊珊未出席雙城　柯：雙方對等

黃珊珊未出席雙城　柯：雙方對等

柯文哲、龔正簽3項合作備忘錄

柯文哲、龔正簽3項合作備忘錄

在雙城反映共機？柯：這是總統職權

在雙城反映共機？柯：這是總統職權

上海副市長陳通：真正屬於人民的城市，必然是可閱讀有溫度的城市

上海副市長陳通：真正屬於人民的城市，必然是可閱讀有溫度的城市

關鍵字：

2021雙城論壇

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

星巴克12月連續30天買一送一登場

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面