「兩岸不可一直僵持下去」　柯文哲：須共同面對、解決問題

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇於1日下午2時30分在晶華酒店舉辦，此次輪到上海方主辦，但受到新冠肺炎影響，採視訊進行。台北市長柯文哲表示，兩岸因政治隔閡產生不同的理念與制度，「疫情不會一直存在，兩岸也不可一直僵持下去。」仍須共同面對問題、解決問題。

柯文哲於2021台北上海雙城論壇致詞時指出，因為受到新冠肺炎疫情的影響，去（2020）年的雙城論壇首次採用視訊的方式辦理，一年多過去了，全球疫情仍在蔓延，受到防疫管制的影響，實體的交流活動仍有困難；在疫情仍然嚴峻的情形下，台北與上海仍然努力克服困難，維持交流不間斷的「新常態」。

▲2021台北上海雙城論壇，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲提到，雙城論壇是兩岸最大城市之間的交流平台，也是維持兩岸關係的重要管道，藉著雙城論壇，兩岸持續交流、累積善意、促進互信，雙城論壇超過10年的經驗也證明，這是兩岸應該走的方向。

柯文哲強調，過去兩年，全世界遭遇了新冠疫情的危機，接下來還有越來越嚴峻的氣候變遷等危機，中國大陸和台灣也都面臨相同的挑戰，兩岸的歷史、地理、語言和文化相近，經濟往來密切，「但因政治隔閡而產生不同的理念和制度，疫情不會一直存在，兩岸也不可一直僵持下去，我們仍須共同面對問題、解決問題。」

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