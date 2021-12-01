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上海前三季度數位GDP達1.07兆元　馬春雷分享疫情下城市數位化成果

記者趙禕、魏有德／上海－台北 連線報導

上海台北雙城論壇的第二場主題演講由上海市秘書長馬春雷及台北市秘書長陳志銘擔綱主講人。馬春雷以「疫情防控下的城市數字化（數位化）轉型」為題，強調上海市在疫情防控下仍持續推動城市數位化，他強調，2021年上海市在信息（資訊）傳輸、軟件和信息服務業增加值近2500億元人民幣（約1.07兆元新台幣），同比增長12.6％。

▲▼上海疫情,貨櫃,集裝箱。（圖／路透社）

▲上海市秘書長馬春雷分享疫情下的城市數位化應用。（圖／路透社）

馬春雷表示，去年（2020）年初至今，全世界經歷了二戰以來最嚴重的公共衛生突發事件，上海是一座常住人口近2500萬的國際化大都市，人口多、流量大、功能密，面臨挑戰更多，全市人民共同努力下，取得非常積極成效。

數據顯示，2021年前三季度上海GDP超過3兆元人民幣（約12.9兆元新台幣），同比增長9.8%，其中，信息（資訊）傳輸、軟件和信息服務業增加值近2500億元人民幣（約1.07兆元新台幣），同比增長12.6％，兩年平均增長13.8％。

馬春雷指出，上海自2020年11月起，正式提出全面推進城市數字化轉型，打造具世界影響力國際數字之都的目標。

他認為，城市是決定未來經濟社會發展方向的關鍵力量，一方面是城市面臨越來越多管理風險及現實挑戰，城市治理需要由人的經驗判斷向智能（智慧，下同）數位分析轉變；另一方面，城市也在積極擁抱數字化新機遇及新蝶變，包括5G及無人駕駛領域。

▲上海持續探索無人駕駛技術。（圖／CFP）

▲上海持續探索無人駕駛技術。（圖／CFP）

馬春雷提到，數字化正在以不可逆的趨勢改變世界，重新定義生產力和生產關係，數據正成為關鍵的生產要素，包括大數據、人工智能、區塊鏈、雲計算及物聯網等數字技術深度賦能千行百業，「2020年全球有47個主要經濟體，因疫情影響，平均GDP增速是負的2.8％，數字經濟則是3％的正增長，形成鮮明對比。」

馬春雷以上海「隨申碼」為例，他指出，上海人可以此代替社保卡、交通卡，掃碼進入各類文體場館，加快全市的「一碼通行」。此外，疫情溯源也是靠上海「一網統管」，將全市210個系統及1150個應用整合，保障城市安全運行及精細化管理。

馬春雷認為，城市數字化轉型是以城市為主場、市民是主人、企業為主體，全社會共建共治共享數字城市，持續優化城市環境，構建一流營商環境、公共服務環境、城市生態環境下更大功夫，取得更大成績，從而為企業創新發展營造量好氛圍。

馬春雷強調，面對新冠疫情蔓延和全球經濟增長乏力的挑戰，「現在需要的不僅是勇氣和信心，更需要堅持科學精神，希望能與台北的同行一起加強合作，加快科技創新應用，加快數字化轉型步伐，打造更有活力的新經濟，實現更可持續的新發展，共建美好數字家園。」

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