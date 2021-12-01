黃珊珊未出席雙城論壇　柯文哲解釋：因人數限制「雙方要對等」

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇於1日登場，但原本11月30日仍規劃出席的台北市副市長黃珊珊，當天卻未到場，引發外界質疑，是不是因為曾說「台灣是獨立自主國家」。對此，台北市長柯文哲表示，是因為場地、人數有限制，對方派出1名副市長，那台北市也出1名副市長，雙方講好要對等，「不要覺得太奇怪。」

今年雙城論壇規模縮小，取消過往的分論壇，整場只有1小時30分鐘，僅邀請和論壇議題相關的府外產學界代表、府內相關局處人員，並於下午2時30分在晶華酒店正式開始，先由上海市長龔正致詞，接著輪到台北市長柯文哲，兩人共10分鐘，隨後進行2場演講，台北市派出副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘，而上海市則是副市長陳通、秘書長馬春雷。

▲台北市長柯文哲於雙城論壇後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，直至11月30日，台北市政府仍規劃台北市副市長黃珊珊會出席，儘管不會上台發表演說，但仍會坐在台下；然而到了12月1日卻未見黃珊珊，引發外界質疑，是因為黃珊珊在11月23日於臉書稱，「台灣是獨立自主國家」。

針對黃珊珊2020年有出席雙城論壇並發表演說，但今年卻缺席，柯文哲於會後受訪時說，今年因為場地、人數有限制，雙方講好要對等，「對方出一個副市長、我就出一個副市長，他（上海）出一個秘書長、我就出一個秘書長，所以也不要覺得太奇怪，因為3個副市長也不過才來1個而已。」

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▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

▼黃珊珊曾於11月23日談雙城論壇時，提及「台灣是一個獨立自主的國家」。（圖／翻攝黃珊珊臉書）