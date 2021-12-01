全文／柯文哲主張兩岸「5個互相」　雙城論壇證明交流應該走的方向

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇於1日下午2時30分在晶華酒店舉辦，此次輪到上海方主辦，但受到新冠肺炎影響，採視訊進行。台北市長柯文哲致詞時表示，自己對兩岸關係的立場沒有變，兩岸交流應基於5個互相，「疫情不會一直存在，兩岸也不可一直僵持下去，仍然必須面對共同問題來解決問題。」

柯文哲致詞時表示，因為受到新冠肺炎疫情影響，去（2020）年雙城論壇首次採用視訊方式辦理，一年多過去了，全球疫情仍在蔓延，受到防疫管制影響，實體交流仍然有困難，在疫情仍然嚴峻的情形下，台北上海仍然努力克服困難，維持交流不間斷的新常態。

▲2021台北上海雙城論壇，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲指出，雙城論壇是兩岸最大城市之間的交流平台，也是維持兩岸關係的重要管道，藉著雙城論壇，兩岸持續交流、累積善意、促進互信，雙城論壇超過10年的經驗也證明，這是兩岸應該走的方向。

柯文哲提到，今年台北上海城市論壇以「新經濟新發展」為主題，雙方將聚焦於疫情過後，產業經濟如何轉型、如何建立與疫情共存新模式，如何化危機為轉機，創造後疫情時代的發展契機；另外一個主題是文化，台北、上海都是人文薈萃的城市，也是全球文化、在地文化融合的國際城市，在這次疫情之後，兩個城市文化發展跟都市規劃如何重新啟動，相信兩市都應該彼此學習，也有互相借鏡的地方。

柯文哲說，過去兩年，全世界遭遇新冠疫情危機，接下來還有越來越嚴峻的氣候變遷等危機，中國大陸跟台灣也面臨相同挑戰，兩岸歷史、地理、語言、文化相近，經濟往來密切，但因政治隔閡產生不同理念與制度，「疫情不會一直存在，兩岸也不可一直僵持下去，我們仍然必須面對共同問題來解決問題。」

柯文哲強調，自己對兩岸關係的立場一直沒有變，「我還是認為，交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好，我主張兩岸交流應基於5個互相，也就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作和互相諒解。」

柯文哲表示，自己處理兩岸事務的態度就是務實，台北和上海兩個城市應透過雙城論壇平台，務實解決人民遭遇的實際問題，「我們會善待在台灣的陸配、陸生、陸企，也希望在大陸的台灣人被善待，權益被保障，用和平對等方式來解決爭議，兩岸交流的前提是雙方都願意聆聽對方的聲音，以更開放的態度來溝通，互相包容、促進融合、共享繁榮。」

柯文哲強調，展望未來，台北和上海將繼續為兩岸人民相處及兩岸關係和平發展努力，也呼籲大家共同促成兩岸有意義對話，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

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