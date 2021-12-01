雙城論壇12屆了　柯文哲堅持續辦維繫兩岸僅存的官方交流

▲受到疫情影響，2020、2021連續兩年的雙城論壇改以視訊進行。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2021年的台北上海雙城論壇將在1日透過視訊方式舉辦。受到疫情關係，今年的雙城論壇相比去年規模更小，整個流程僅1個半小時，只剩下主論壇的首長對話、演講，取消歷來交流熱絡的分論壇，是雙城論壇開辦以來規模最小的一次。儘管如此，但雙城論壇仍是兩岸間唯一剩下的官方交流平台，其定位仍有一定的影響力。

雙城論壇緣起於前台北市長郝龍斌任內，2008年郝龍斌赴上海參加世博台北館簽約時，對上海發展印象深刻，而上海則對台北的無線上網、資源回收政策有興趣，因此郝龍斌與時任上海市長的韓正會面後，促成「雙城論壇」在2010年正式登場。自此之後，雙方便維持台北、上海輪流舉辦的慣例至今。

到了2013年，第4屆論壇在上海舉辦，郝龍斌率團訪問上海，隨行的有10名國民黨台北市議員，以及時任經發會副總召的連勝文、鴻海創辦人郭台銘、遠東集團董事長徐旭東、旺旺集團董事長蔡衍明等人；郝龍斌此行不只見到上海市官員，中國國務院台灣辦公室主任張志軍也特地到上海會見。

雙城論壇成功促進兩岸在地方層級的交流，成功促使台北松山與上海虹橋兩機場直航、上海也參考了台北市的1999市民服務熱線，推動12345市民服務熱線並擴散到中國的其他1、2線城市。

▲柯文哲在2019年曾與國台辦主任劉結一會面。（資料照／記者宋良義攝）

柯文哲上任決定續辦論壇 首提「兩岸一家親」

2014年，雙城論壇首度碰上執政輪替，當時柯文哲在上任後拍板繼續維持交流，並於2015年率團赴上海參加雙城論壇，在出訪前也首度提出「兩岸一家親」、尊重九二共識等基調，備受台海兩岸關注。2016年雙城論壇舉辦時，上海方面也派出統戰部長沙海林來台，打破兩市市府官員交流層級的慣例。

時間來到2017年，當時的兩岸局勢持續升溫，一度也傳出無法舉辦雙城論壇的消息，但在柯文哲的堅持下最後還是續辦，而柯文哲也親自率團赴上海出席，更首度與時任國台辦主任張志軍會面。2018年，柯文哲在連任成功，雙城論壇也在同年12月於台北舉行。

2019年，柯文哲再度率團赴上海，此次一改過去規劃，把論壇移到金山區舉辦、跨出上海到位於江蘇的昆山參訪，與當地台商有更深、更直接的互動。

柯文哲在這一次的雙城論壇中也與國台辦主任劉結一在上海西郊賓館進行會面，劉結一當時在致詞時也表示，兩岸交流領域越來越寬，去年兩岸貿易額2000多億美元，往來人次900多萬人，都是歷史新高，顯示兩岸是一家人，要守望相助，體現一家人幫一家人的感情，兩岸交流大勢是擋不住的，要推進兩岸關係走近、走實、走好。

隨著新冠疫情在2019年底開始延燒，去年一口氣在全球爆發，各國紛紛進入所謂的「新常態」生活，由於2020年的論壇是由台北市主辦，上海考量防疫因素雖然未派員來台，但最後也決定改以視訊的方式進行，使得兩岸間僅存的官方交流平台可以持續地定期有溝通的機會。

