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上海副市長陳通：真正屬於人民的城市，必然是可閱讀有溫度的城市

記者趙禕、魏有德／上海－台北 連線報導

2021上海台北雙城論壇今（1）日舉行，論壇第一部分的主題演講由上海市副市長陳通及台北市副市長蔡炳坤，分別就「建築可閱讀，城市有溫度」及「故事在你身邊流動－台北無圍牆博物館」發表演說。陳通從歷史為引，細數上海從唐代至現代的城市變遷，他強調，「一座真正屬於人民的城市，必然是可閱讀、可漫步、有溫度的城市。」

▲上海市副市長陳通。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市副市長陳通以「建築可閱讀，城市有溫度」為題發表主題演講。（圖／記者趙禕攝）

陳通表示，上海不同時期同風格的建築，講述這座城市發展變遷和市民生產生活的故事，「上海是一座歷史悠久的城市，一幢幢傳統建築，訴說著中華文明一脈相承的旺盛生命力，上海通江達海，依水而生，依港興商，倚商興勢。」

陳通從歷史建築為引，他表示，唐代百姓在上海築海堤保護家園，上海現存最早地面建築也是唐代建立的「佛頂尊勝陀羅尼」經幢。宋代興建的嘉定孔廟則在2020年與台北孔廟進行視訊連線，共同舉辦以孔子為主題的文化活動。

陳通指出，直至元代，上海正式設縣，代表上海市已發展成為經濟貿易重鎮，明清時期湧現出更多如豫園在內的優秀建築，「這些優秀建築詮釋獨特東方美學，體現中華民族獨具氣質的審美取向和價值追求，是中華文化源遠流長的深度見證。」

▲2021台北上海雙城論壇，上海市副市長陳通。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙城論壇台北主場透過視訊觀看上海市副市長陳通的專題演說。（圖／記者林敬旻攝）

對於上海在近代的建築成績，陳通表示，第一座紡紗廠、第一條現代街道南京路、浦江飯店亮起的第一盞電燈、接通第一部電話，上海幾乎囊括世界建築史上各重要時期建築風格，包羅個重要流派建築類型，因此被譽為萬國建築博覽會，「尤其是外灘近代建築群，帶給近代建築在城市景觀建築藝術上的最高水平。」

陳通提到，與外灘隔江相望的陸家嘴金融建築群，有高度達632公尺的上海中心是中國第一、世界第二高樓；東方明珠塔是世界第三高電視塔，「浦西外灘之美在悠久歷史和人文底蘊，浦東陸家嘴之美則是在年輕時尚和國際風範。」

陳通表示，上海正大力推進嘉定、青浦、松江、奉賢及南匯等5個新城和虹橋國際中央商務區建設，推進建築綠色化、低碳化及數字化（數位化）轉型，相信在不久將來，上海將創造更多新世代的建築新傳奇，「一座真正屬於人民的城市，必然是可閱讀、可漫步、有溫度的城市。」

陳通強調，上海從2017年起發起建築可閱讀活動，將優秀建築對民眾開放，打造城市微旅行產品，讓越來越多市民遊客感受到上海的和諧、溫馨、雅緻及美好，「上海和台北市民一直是你來我往，人文和旅遊交流非常密切，熱烈歡迎各位同胞來上海休閒度假，我們努力做好嚮導。」

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