柯文哲、龔正簽3項合作備忘錄　創新科技交流「促跨領域間合作機會」

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇於1日在晶華酒店展開，此次輪到上海方主辦，但因疫情影響，採視訊進行。台北市長柯文哲、上海市長龔正一同簽署3項合作備忘錄（MOU），分別為創新科技、國樂團、動物園野生動物保育交流。

柯文哲1日下午出席2021台北上海雙城論壇，第三環節為雙方簽署3項合作備忘錄，台北代表分別為台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、台北市秘書長陳志銘，上海代表分別為上海市長龔正、上海市副市長陳通、上海市秘書長馬春雷。

而簽署的3項備忘錄，分別為「台北市與上海市創新科技交流合作備忘錄」、「台北市立國樂團與上海民族樂團交流合作備忘錄」、「台北市立動物園與上海動物園野生動物保育交流合作備忘錄」。

▼2021台北上海雙城論壇，台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝，下同）

【台北市與上海市創新科技交流合作備忘錄】

為促進台北市與上海市創新科技交流發展及加強相互有益的合作，台北市政府產業發展局與上海市科學技術委員會簽署本合作備忘錄如下：

1. 雙方願意不定期進行兩市創新科技相關的資訊、經驗與成果等方面的分享， 積極推動互助與合作。

2. 透過舉辦創新科技交流活動，實質促進城市間產官學研交流，促成跨領域間合作機會。

3. 透過推介兩市科技創新創業相關政策，積極鼓勵兩市創新科技團隊或科技型企業發展合作，並協助兩市創新創業團隊進駐相關科技企業孵化器、眾創空間及新創基地等。

4. 雙方將積極合作並努力促進上述事項達成，具體交流合作將由雙方進一步協商決定。

5. 本合作備忘錄未盡事宜，雙方將以適當方式另行商定。

本合作備忘錄於12月1日簽署，一式兩份，雙方各執一份，自簽署日起生效，有效期限為3年。雙方可在本合作備忘錄有效期屆滿前30日內，以書面形式確認再續合作事宜。

【台北市立國樂團與上海民族樂團交流合作備忘錄】

依據2021年12月1日簽署之「台北市與上海市文化交流合作備忘錄」，為促進台北市立國樂團與上海民族樂團進一步交流合作，將以各自資源優勢，建立互利共贏的合作關係，加強共同發展的宗旨，雙方簽署合作備忘錄如下：

一、合作平台

共同促進雙方音樂人才的交流與合作。

二、合作範圍

（一） 雙方將不定期就兩團交流合作項目進行討論，秉持互相合作、對等互惠的原則，並主動互相提供協助。

（二）雙方將不定期互派兩團音樂家、行政人員進行互訪，透過音樂會、講座、 論壇、作品、人才培育、工作坊等形式，為兩團培育優秀音樂人才。

（三）雙方將積極互邀參與對方城市舉辦之藝術節慶或活動，共同提升兩團文化藝術品牌之影響力。

三、合作履行

（一）雙方同時負責本合作備忘錄相關事項的聯繫與推動工作。

（二）本合作備忘錄未盡事宜，雙方可以適合的方式另行商定。

四、簽署生效本合作備忘錄於12月1日簽署，一式兩份，雙方各執一份，自簽署之日起生效。

【台北市立動物園與上海動物園野生動物保育交流合作備忘錄】

台北市立動物園與上海動物園為建立有關動物保護、科學研究、科普教育、人才培養等方面之友好合作關係，促進雙方共同發展，增強兩地公眾對野 生動物保護理念的理解，提高城市生態文明水準。特就以下內容簽署合作備忘錄：

第一條 合作內容與形式

一、圈養野生動物技術交流

（一）交流主題

1. 動物園的發展理念、運營策略、種群管理及安全管理。

2. 動物園瀕危物種飼養繁育、疾病防治及動物福利的保障。

3. 科學研究。

（二）交流形式

1.雙方技術人員互訪。

2.雙方舉辦技術交流論壇（或視訊方式），並輪流主辦。

二、生物多樣性保護教育活動交流

（一）交流主題

1.保護教育主題交流。

2.保護教育技術培訓及主題活動交流。

（二）交流形式

1.雙方保護教育人員互訪。

2.雙方舉辦保護教育交流論壇（或視訊方式），並輪流主辦。



三、野生動物交換和合作繁殖

（一）雙方互通動物交流訊息。

（二）雙方簽訂動物交換或合作繁殖協議，確定交換或合作繁殖動物名錄和數量等內容。

四、其他雙方協商同意的事項。

第二條 權利與義務

一、雙方合作本著公平自願的原則，在友好協商的基礎上開展合作交流活動。

二、雙方不得洩露聯合活動或者科研項目中對方未對外公開的內容或者資訊。

三、雙方在交流合作過程中，應協助對方做好資訊及其他所有權的保護。

第三條 合作經費

雙方各自支付開展活動或者科研項目所需的費用，如遇爭議，雙方友好協商解決。

第四條 簽署生效

本合作備忘錄於12月1日簽署，一式兩份，雙方各執一份，自簽署日起生效，有效期為5年，期滿後若無任一方提出終止本合作備忘錄，則該有效期將自動延長。

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