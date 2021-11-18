高雄外送美食排行出爐！第1名不意外、米血殺出血路　珍奶竟落榜

▲外送平台業者今日公布高雄熱門美食數據，肉燥飯、米血和青茶都是榜示有名。（圖／業者提供）

記者許宥孺／高雄報導

外送平台業者foodpanda透過數據進行分析，今日公布高雄年度熱門餐點，發現高雄人口味超特別！常見訂單第一名是「肉燥飯」，對當地人來說完全不意外；第二名則是小點心「米血」，從早到晚都有人訂，打敗全台人氣王「甜不辣」；第三是「四季春青茶」，而非常見的珍珠奶茶。

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▲高雄年度外送訂單量排行國內第五名。（圖／業者提供）

foodpanda於2014年前進高雄，開啟即時外送服務，觀察今年度高雄地區訂單，較去年同期成長8成。foodpanda公共事務協理郭昕宜表示：「可見外送服務已深入消費者生活，且高雄年度訂單量為全台第5名，僅次於雙北、台中、桃園，可謂是『南霸天食主』！」

▲外送平台業者解密高雄熱門餐點 。（圖／業者提供）

foodpanda透過平台大數據分析高雄人外送訂餐愛好，今特別南下解密熱門餐點排行，依序為肉燥飯、米血和四季春青茶。熊貓超市熱賣商品依序為雞蛋、牛奶和瓶裝水。

▲foodpanda公共事務協理郭昕宜。（圖／記者許宥孺攝）

「完全不意外！」郭昕宜說，數據一公開，有同事幾位是高雄人都說「肉燥飯不意外」；而針對非主食類小點，foodpanda曾公布數據，全台人氣王小點是「甜不辣」，但單分析高雄數據的話，竟是「米血」，不排除是高雄在地吃法口味多，包括鹽酥雞、薑絲麻油米血等。

而飲品部分則是「四季春清茶」，讓眾人驚訝「為什麼不是珍奶？」郭昕宜表示，也許和在地氣候有關，高雄天氣炎熱，就想來杯純茶類消消暑；但在台中地區，也許是「地域性」和「在地企業」關係，珍奶確實有上榜。

▲高雄人口味特殊。（圖／業者提供）

在下單量部分，排行前五名都是工業區為主，依序是男子加工出口區、仁大工業區、岡山本洲產業園區、小港臨海工業區和林園石油化學工業區。

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