高雄婦打莫德納後「主動脈剝離」　血壓飆200送急診！ICU觀察中

▲高雄一名婦人接種莫德納第二劑後確診主動脈剝離。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名鄭姓婦人於10月15日接種莫德納第2劑後，身體五度不適到院看診，並告知近日曾接種疫苗，11月4日又進急診，確診為主動脈剝離，轉送高雄榮總開刀，目前仍在加護病房觀察，家屬指控，沒有醫院主動為疫苗通報不良反應。衛生局表示，個案有高血壓病史，目前狀況穩定，已協助通報。

鄭姓婦人接種疫苗後，17天內狂冒疹子，期間不適曾四度到3家醫療院所就醫，並告知醫師曾施打過疫苗；未料，11月4日因劇烈胸痛、背痛再進急診，確診為主動脈剝離，血壓飆至200，轉送高雄榮總開刀，至今仍於加護病房急救中，家屬認為與疫苗有關，且每次就醫都有告知醫師近日曾施打疫苗，卻沒有一家醫院協助通報。

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▲高雄市衛生局已協助通報處理。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局表示，該名個案有高血壓病史，經緊急處置後目前病況穩定；衛生局已於11月8日協助個案通報不良反應系統，並提供受害救濟申請資訊予個案家屬，家屬於11月12日已提出申請書，審核文件無誤後，衛生局已將相關資料提報疾病管制署進行後續審議作業。

衛生局強調，個案發生主動脈剝離是否與疫苗有關，待中央認定。疫苗不良事件通報以透過醫療院所為原則，本案因涉及多家醫療院所，所以由轄區衛生所接獲民眾要求通報不良事件時，彙整相關醫療院所資訊由衛生局所協助通報。

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