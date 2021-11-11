義大醫療走向屏東！2025年營運　將有遊樂場、購物、電影院

▲屏東義大醫院外觀3D圖。（圖／義联集團提供）

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣民有福了！義联集團11日宣布，義大醫療財團法人屏東義大醫院將於14日舉行動土典禮，總開發面積23公頃，開發期程將分2階段進行，預期2025年年中開始營運，預估總投資金額200億元，可創造3000人就業機會。值得一提的是，第二階段開發規畫有遊樂場、電影院、購物，宛如義大世界精緻版。

依據衛生福利部中央健康保險署資料及屏東縣衛生局統計，屏東縣民跨區就醫人數眾多，而義大醫院約有18%就診民眾來自屏東，對於屏東縣民而言必須承擔舟車勞頓之苦並耗費許多時間而提高患者危險性及生命風險，無法享用綜合型區域級以上教學醫院之健保醫療照護水平。

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▲義大醫院約有18%就診民眾來自屏東 。（圖／義大醫院官網）

為了改善屏東縣民跨區就醫問題及提升醫療資源，屏東縣府團隊提出健康產業園區可行性評估，在中央衛生福利部、經濟部、內政部營建署及屏東縣府團隊等單位通力合作下，克服法令、財政等種種困難與問題後，完成「屏東縣健康產業園區」規劃案，將可大幅提升屏東的醫療水準與資源，造福廣大的屏東縣民。

義联集團今(11日)宣布，訂於11月14日於屏東縣健康產業園區內舉行動土奠基典禮。屏東縣健康產業園區鄰近國道3 號麟洛交流道及台1 線等主要幹線，總開發面積約23 公頃，土地坵塊主要分為產業一（醫療園區）、產業二（支援產業園區）、公共設施等。

其中產業一用地面積約為10.66公頃，產業二用地面積約為3.65公頃。2020年11月義联集團旗下義大醫療財團法人及義茂公司以合作聯盟方式，參與屏東縣健康產業園區土地出（標）售案，經過二次投標而取得產業一及產業二用地。

▲屏東縣健康產業園區未來規劃有影院、遊樂場、購物，宛如精緻版的義大世界。（示意圖，圖為義大世界／義大世界提供）

義联集團指出，屏東義大醫院位於產業一用地，開發期程將分為兩階段進行，第一階段建有醫療大樓、產後護理之家暨宿舍大樓，其中醫療大樓為地下3層至地上13層樓之建築，朝區域級以上之教學醫院規劃，設置急性一般病床495床、特殊病房200床，以及264床的住宿型長照機構。

而產後護理之家暨宿舍大樓為地下2層至地上14層樓之建築，除了設有產後護理之家提供產婦以及新生兒完整照護外，並設置600多間套房做為員工宿舍之用，提供員工舒適便利的居住環境，預計2025年年中開始營運。

第二階段開發期程將視整體市場狀況及投資環境再提出興建計畫，目前規劃項目主要包含養生、智慧長照、預防醫學等。

而產業二用地則是由義茂公司主導開發，規劃有旅館、餐廳、遊樂場、電影院、購物等多項核定項目，宛如義大世界的精緻版，開發期程將配合上述產業一醫療園區開發進度而定。義联集團原本提出規劃產業一和產業二總投資金額約為130億元，但若加上新建項目以及近年來原物料、人工成本高漲，預估總投資金額約達200億元。

義联集團表示，集團擁有生產、醫療，教育及休閒等事業體，具有非常豐富的相關經驗，秉持著貢獻地方、回饋社會的理念將在屏東縣健康產業園區打造一個全方位的健康生活園區，未來園區整體完工營運後，預計可創造約3000人直、間接就業機會，繁榮屏東地方經濟並增加政府稅收，甚至期待未來可吸引其它更多大型投資案前來屏東，共襄盛舉。

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