「台積電被我跪來了！」高雄市區驚見巨幅看板　原來是他要叩謝

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

「台積電被我跪來了！」去年10、11月高雄知名餐飲業者「煙斗雄」在市區高掛巨幅看板盼台積電投資高雄，引發熱議。今天他又再次高掛看板再放鞭炮慶祝感謝台積電真的來投資，也大讚高雄市政府高效率積極促成此事，共同榮耀高雄。

▲「台積電被我跪來了！」他再掛巨幅看板扣謝：榮耀高雄。（圖／記者吳世龍攝）

去年10-11月間高雄地方聞人陳俊雄「煙斗雄」（傳奇茶店彩色巴黎及韓八老闆）曾懸掛「煙斗雄跪求台積電投資高雄」巨幅看板引發熱議，如今台積電終於對外宣布投資高雄，今天再度高掛看板，並放鞭炮感謝台積電於高雄設廠。

▲菸斗雄太太代表他向台積電、高雄市政府答謝，希望能帶動高雄經濟繁榮。（圖／記者吳世龍攝）

原先菸斗雄預訂親自出席記者會，不料因身體不適改由太太李淑芬出面代表他答謝，她說，他們是高雄在地30年的餐飲業，清楚了解到高雄需要大型投資案進駐，才能帶動經濟繁榮，先生一直希望護國神山台積電能到高雄來，本來以為這樣的提議需要很長時間，沒想到這麼快就達成，讓他非常開心。

▲高雄市觀光產業推動聯盟總會長、副總會長及烹飪公會理事長等人，再掛看板叩謝台積電榮耀高雄。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市觀光產業推動聯盟總會長劉坤福則表示，他代表高雄市所有業者向台積電表達歡迎，也感謝市政府，相信台積電來高雄能帶動經濟繁榮，創造就業機會，讓高雄觀光產業再次蓬勃發展起來，非常有信心。

高雄市烹飪商業同業公會理事長王俊華也指出，非常高興看到高雄經過這麼多年的努力，終於轉型成功，尤其在陳其邁市長任內招了非常多高素質廠商進駐高雄，台積電進駐是有指標作用，一定會帶動後面更多投資，喊話「大家盡量進來，你們的肚子，我們一定會照顧的非常好。」