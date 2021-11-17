高雄跨年4金卡司大集合！露天酒吧嗨整晚　義大888秒煙火超震撼　

▲義大世界跨年夜將施放888秒大型煙火。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

過1個多月就要邁入2022年了，想好跨年行程了嗎？高市府17日公布，2022高雄跨年晚會將推出雙舞台隔海進行音浪PK，集結金曲、金音、金馬、金鐘4金陣容，跨年卡司絕對是金光閃閃！義大世界則會施放888秒大型煙火秀，活動亮點將陸續曝光；此外，英迪格酒店露天酒吧跨年趴也已開放購票，持紙本五倍券再享優惠，3組知名DJ將展現多元曲風，整場派對狂歡4小時！

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▲2022高雄跨年晚會將打造雙舞台。（圖／高雄市政府提供）

今年2022高雄跨年晚會定位為台灣燈會「會前會」，打造全國唯一的霸氣雙舞台，並同時上演精彩跨年大秀。市府特地選擇在駁二蓬萊商港區及10月才風光開幕的國家級指標場館「高雄流行音樂中心」，做為蓬萊舞台及高流舞台的舉辦地點，讓粉絲不僅大飽耳福之餘，也可以欣賞海景大開眼界。

▲2022高雄跨年晚會將集合4金超強卡司於港邊開唱。（圖／高雄市政府提供）

在「蓬萊舞台」上，將推出橫掃金曲、金音、金鐘、金馬等4金的跨界「黃金陣容」；「高流舞台」則是高流開幕後首辦跨年活動，演出卡司堪稱流量保證。屆時「雙舞台」將在港邊霸氣唱響全高雄，歌迷如果想要享受兩個截然不同特色的舞台魅力，一定要做好鐵腿的心理準備！

▲義大世界跨年夜將施放888秒大型煙火。（圖／義大世界提供）

義大世界跨年煙火第13年登場，已是南台灣深具代表性的跨年活動，這次跨年主題特別訂為「紫耀義大 樂享平安」，願新的一年享有平安就是最大的快樂，同時，煙火將施放888秒，運用福氣的888數字，祈福百業復甦一路發，為嶄新的2022年灌注滿滿祝福。

今年煙火將在義大世界大草坪施放，共分為四大主題，包括「關懷、希望、勇氣、未來」，煙火設計首波曝光，概念強調「「開闊與希望」，高空煙火將運用大草坪斜坡的地形，佈署各尺寸煙火彈從多點、多角度施放，並採用全新訂製的特殊施放器材，使煙火施放以大扇形方式呈現，層層綻放立體交錯，還有如同勝利圖騰的雙V特效，色彩繽紛的令人目不暇給，打造一場近看震撼、遠看讚嘆的跨年煙火秀。

▲義大皇家酒店將跨年夜推出星光宵夜自助餐。（圖／義大世界提供）

義大世界也透露，今年將再度採用頂級尺玉煙火，但施放方法不同以往，充滿驚喜的精彩設計，將陸續曝光！此外，義大遊樂世界12月31日將加開星光場，延長營業至晚間八點，義大皇家酒店則推出星光宵夜，消費者可一邊享受美食，一邊欣賞絢爛煙火。

▲英迪格酒店高空酒吧跨年趴每年總吸引不少年輕人搶票。（圖／高雄英迪格酒店提供）

位於高雄英迪格酒店的頂樓露天酒吧Pier No.1，往年都會舉辦嗨翻天的跨年趴，去年因為COVID-19疫情嚴峻而取消，讓許多民眾大呼可惜。今年疫情趨緩，因此Pier No.1也推出「加勒比海高空郵輪跨年趴」，12月31日晚間9點45分開始，入場前每位賓客都會免費獲得一杯以蘭姆酒為基底調製的「藍色忘憂水」，將2021的各種煩悶壞情緒通通喝下肚，帶著雀躍好心情進入派對狂嗨整晚！

▲英迪格酒店高空酒吧跨年趴酒類無限暢飲，3組織名DJ輪番上台嗨翻跨年夜。（圖／高雄英迪格酒店提供）

英迪格酒店指出，當天晚間10點至11點無限量供應精緻派對小點，整晚提供精選啤酒、紅白酒及特調無限暢飲。今年邀請到知名DJ 4rmstrong、Yuna及Lizard，三組表演者將展現多種曲風，整場派對將狂歡至凌晨1點30分，長達4小時不間斷熱音表演。入場貴賓歡迎穿著藍色系Dress Code，以輕鬆的心情登船迎接新年，跨年派對每人票價2800元，雙人套票5200元，持紙本五倍券全額付款享優惠價5000元，即日起開放購票。

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