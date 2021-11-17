粗心男鑰匙沒拔急衝出銀行　忘提款卡還在ATM！他一看秒領3萬

記者許宥孺／高雄報導

高雄市林園區一名粗心的張姓男子到ATM提領現金，突然想到機車鑰匙忘了拔，急著衝出銀行外，沒想到金融卡還在ATM裡，洪姓男子發現螢幕可點選領鈔，秒領3萬元得逞，警方循線將洪男追查到案，依詐欺罪函送法辦。

▲張姓被害人持提款卡領錢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼張姓被害人輸入金融卡密碼後，隨後就走向門外。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件就發生在11月1日下午1點多，林園分局接獲報案，張姓報案人表示，他從銀行走出來後就發現提款卡遺失，後續還發現被盜領3萬元，希望警方協助調查。

▲洪姓犯嫌手持自己的提款卡打算提領現金。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器後，發現張姓男子進入銀行，並將提款卡插入ATM，且已輸入密碼，卻突然想起機車鑰匙沒拔，急得衝出門外，未料時隔33秒，一名身穿藍色上衣的洪姓男子手拿提款卡走進銀行，發現ATM螢幕竟可直接點選領鈔，便點選後盜領3萬元，並把張男的提款卡一併帶走。

▲▼洪男發現螢幕可直接點選領鈔。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方隨後循線追查到洪姓男子到案說明，他表示，原本自己要到銀行領3萬元，發現螢幕可以直接點選，操作後竟然真的可以直接領現金，因此就貪心的盜領3萬元，警方訊後依詐欺罪函送偵辦。

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