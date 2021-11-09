藝FUN券幸運兒快看！高雄196店家消費再贈高雄券　眷村民宿也能用

▲夥伴店家在藝FUN券正式上路，蓄勢待發，準備搶攻藝FUN商機。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

藝FUN券10日將開放使用，高雄市文化局邀請藝文產業、眷村民宿等加入夥伴兌換店家，只要持藝FUN券或紙本振興券到196家夥伴店家單筆消費滿500元，就加碼贈送100元高雄券。

文化局表示，第一波加入加碼贈送高雄券的藝文產業以書店、文具店及出版業最為踴躍，在藝FUN券正式上路前一天，近百家書店文具店業者到文化局領取首波高雄券。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲書局業者踴躍響應藝FUN高雄加碼送行列，歡迎民眾到高雄開藝FUN券賺高雄券。（圖／高雄市文化局提供）

文化局長王文翠表示，高雄市藝文產業店家蓄勢待發，準備搶攻藝FUN商機，昨天首波店家請領高雄券已逾2百萬元，其中眷村民宿可同步使用藝FUN券和國旅券，組合超值。

高雄市文化資產保存場域目前適用藝FUN券的有14處、64個店家，包括百年碼頭倉庫重生的棧貳庫、擁有瑰麗夕陽美景的打狗英國領事館、座落高雄金融第一街的「新濱‧駅前」。

▲眷村民宿是全國特有的振興、國旅、藝FUN三券合用。（圖／高雄市文化局提供）

此外，高雄市保存全國最大面積的眷村也推出全國首創「眷村民宿」左營建業和黃埔新村，振興、國旅、藝FUN三券合用，消費滿額再享加碼贈100元高雄券！

文化局也特別推薦在地產製、帶著地方風景的社區營造產業，例如：日光小林社區以在地產業、人文、故事發展出各式各樣產品，包括梅好薑來禮盒、織繡，以及深入小林村的文化遊程；身處香蕉王國的旗山糖廠社區則將天然香蕉絲製成藝品，可實地體驗手抄紙，將傳統農藝文化發揚光大，親子同遊，寓教於樂。

▲社區營造加入高雄券藝FUN夥伴店家，推廣在地特色商品。（圖／高雄市文化局提供）

工藝產業方面，擁有百年歷史的三和瓦窯規劃窯廠導覽之旅，可聽高屏大橋、溪水與大樹瓦窯的歷史，也可體驗磚瓦工藝創作，帶走獨特的紅磚裝飾品；更有耳熟能詳的工藝品牌加入高雄券夥伴店家，文明鋼筆（SKB）、書包大王，以及其他新興文創工藝坊優質產品，此時正好入手收藏。

孕育高雄無數歌手、培育眾多樂迷的老牌音樂展演空間「藍色狂想」、「岩石ROCKS」、「洛克酒吧」，本次加入藝FUN券對接高雄券的行列，優惠的入場門票值得樂迷呼朋引伴，合資兌領高雄券。南台灣知名古典專業唱片公司「尚音唱片」、在地樂器行「時代樂坊」，也是對接高雄券商家之一，迎接音樂愛好者參觀選購。

▲持藝FUN券或振興券紙本到夥伴店家單筆消費滿500元，就加碼贈送100元高雄券。（圖／高雄市文化局提供）

電影院為藝FUN券使用的熱門店家，包含奧斯卡影城、環球影城、喜滿客夢時代影城、IN89駁二電影院、大立IN89豪華影城、以及甫開幕的台鋁秀泰影城，均加入成為高雄券發放合作店家。

【更多新聞】

就是要打到你！陳其邁「無所不用其極」：65歲↑長者打疫苗就送米

快訊／高屏溪「浮屍擱淺」 身體腫脹難辨認！警靠1關鍵確認身分

伍佰代言形象片「臉泛綠光」！網酸：學生期末作業...高流CEO回應

她高雄逛百貨驚見「捷運站可接種」 血拚完「現場掛號就打了」

雄中生騎單車穿越車站大廳！副站長勸阻被海放…PO網公審引論戰