「珍愛藻礁公投讓三接停建」　賴清德：影響北部供電、2050碳中和

▲副總統賴清德出席「2021第四屆全球企業永續論壇開幕暨GCSA及TCSA頒獎典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德17日出席「2021第四屆全球企業永續論壇開幕暨GCSA及TCSA頒獎典禮」時表示，「珍愛藻礁」公投案名義上是保護藻礁，卻會讓桃園大潭天然氣第三接收站（三接）停建，這無法解決北部供電問題，也無法減緩中南部空汙，甚至影響台灣能源轉型與2050碳中和目標。

對於近日舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會」（UNFCCC COP26），賴清德表示，會議中除了首次提到減煤發電，更要求各國應該在2022年底前，強化2030年減排的目標。

賴清德表示，如果要達到2050淨零排放目標，需要各界共襄盛舉，蔡英文在就職後，從各方面推動能源轉型，期待社會大眾可以為台灣能源轉型一起努力。

對於1218的四大公投，其中「珍愛藻礁」部分，賴清德指出，這項公投名義上是要保護藻礁，但實際上，會讓桃園大潭天然氣第三接收站停建。

賴清德進一步表示，三接的興建目的，是要解決北部供電問題，並減緩中南部電力北送，以及空污問題，如果三接無法興建，將會影響到台灣能源轉型與達到2050碳中和的目標。

對於藻礁的保護工作上，賴清德則說，已經從原本232公頃縮小至23公頃，接收站碼頭也離岸1.2公里；而桃園市長鄭文燦也組成巡守、台灣中油與產學界都著手生態保育與復育工作。

▼副總統賴清德、桃園市長鄭文燦出席「2021第四屆全球企業永續論壇開幕暨GCSA及TCSA頒獎典禮」。（圖／總統府提供）



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