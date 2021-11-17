核四未過2838億負債電費分攤　王世堅：每人1萬1千拯救生命

▲核四廠。（圖／台電提供）



記者黃巈禾／台北報導

核四建廠花了2838億，台電2015年在前總統馬英九指示下進入封存，目前持續作資產維護，這筆投資尚未正式處理。台電表示，若重啟核四公投沒過，希望明年啟動核四2838億的資產認列減損，最快後年開始「分年攤提」到電價上，估計20到30年時間不等，每戶每年平均要多156到240元。對此，民進黨台北市議員王世堅認為，國人生命不只值2838億，每人分擔1萬1千拯救生命，全體國人都會接受。

王世堅16日在政論節目《年代向錢看》表示，國民黨立委、立法院教育及文化委員會召委李德維安排11月15日至核四廠考察，要讓立法院同仁瞭解核四的狀況，當時民進黨立委認為藍營藉此炒作公投，本來藍營是這種不好的居心，沒想到去看了以後，核四馬上在立委心中扭轉，民眾黨立委蔡壁如現場去看的立委沒人敢說要重啟、密密麻麻問題一大堆。

王世堅指出，台電也說嚴格講起來，核四現在已經不是一個核電廠，因為建築執照去年底就到期了，燃料棒在今年3月已經完全運出去，最主要核四在測試的時候，一號機運轉沒通過，二號機施作沒完成，所以當天去現場去勘查的時候，竟然大剌剌長達2公里的S斷層，被大家看到了，它是穿越整個廠房，是非常嚴重的事情。

對於台電以及擁核人士說，重啟核四的公投若沒過，2838億台電的負債要轉嫁到電費上，王世堅認為，「我們2300萬國人的生命，不只值2838億，所以就放手過來吧！該我們民眾承擔的，我們為了我們的生命安危、我們的財產、我們的下一代，我們都希望說只要不重啟，該多少負債，那你就分擔給我們2300萬人，算下來我們每一位國民才分擔1萬1千元，1萬1千元來拯救我們的環境、拯救我們的生命，我想全體國人都接受的」。