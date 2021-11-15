綠營大數據／四大公投「四個不同意」領先　綠營聲量贏58%

▲民進黨全代會。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

有關1218四大公投，根據GoogleTrend的7天的搜尋聲量，「四個不同意」與「四個同意」的搜尋比例，是56% vs 44%；綠營跟藍營觀測聲量則為79.4%比20.6%。

公投剩下最後33天，藍綠陣營的宣傳和動員也不斷升溫。民進黨喊出「四個不同意、台灣更有力」口號，全黨總動員舉辦說明會；而國民黨則是從朱立倫喊出「四個同意」後，多數藍營執政縣市長並未響應，最後變成「兩同意、兩尊重」。

對此，根據GoogleTrend的7天的搜尋聲量，「四個不同意」與「四個同意」的搜尋比例，是56% vs 44%；綠營跟藍營觀測聲量則為79.4%比20.6%。

熟悉大數據的綠營幕僚分析，民眾對於公投的關注越來越高，從大數據上，可以明顯看到「公投」的聲量跟著民進黨的說明會起伏，聲量高點包括10月27日總統蔡英文於中常會宣布全黨總動員，對民眾進行政策說明與溝通（5.2萬則討論）、10月30日、31日的首場公投說明會（8.6萬），以及後續的新竹場說明會（5萬）。

綠營幕僚指出，這顯示舉辦各縣市公投說明會，不只在實體的陸戰有起到動員效果，透過各種平台擴散地方說明會，加上網路社群上的討論，都能搶佔各種通路的話語權，而這些效果也可從大數據等客觀數字來印證。

根據綠營所觀測的大數據，近三週（10月24至11月14日）四個不同意的聲量約為24.1萬則，四個同意、四個都同意、兩同意兩尊重、兩個同意，全部加起來則僅有6.2萬則。

綠營幕僚認為，這顯示越來越多理性、邏輯清晰的民眾，在經過說明後，不會被國民黨話術欺騙，許多在菜市場買菜的婆媽，都能用「萊牛可以吃，萊豬為何不行」把國民黨立委蔣萬安問到啞口無言。

綠營幕僚分析，綠營一開始就喊出整齊劃一的「四個不同意」，黨內團結一致，分頭進行公投說明會，然而國民黨卻因為各縣市長，包括新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌等，紛紛打臉國民黨主席朱立倫以及重啟核四公投案，導致國民黨進退失據，不論是論述或口號都呈現各說各話甚至互相打臉的情形。

粉專「聲量看政治」透過GoogleTrend檢視近7日公投聲量，四大公投議題中，核四議題攸關生命財產安全，網友最為關心，搜尋度最熱占52%，其他三公投題，包括藻礁、萊豬、公投綁大選，聲量比為24%、18%、6%。

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