　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營大數據／四大公投「四個不同意」領先　綠營聲量贏58%

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統與行程院長蘇貞昌,副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨全代會。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

有關1218四大公投，根據GoogleTrend的7天的搜尋聲量，「四個不同意」與「四個同意」的搜尋比例，是56% vs 44%；綠營跟藍營觀測聲量則為79.4%比20.6%。

公投剩下最後33天，藍綠陣營的宣傳和動員也不斷升溫。民進黨喊出「四個不同意、台灣更有力」口號，全黨總動員舉辦說明會；而國民黨則是從朱立倫喊出「四個同意」後，多數藍營執政縣市長並未響應，最後變成「兩同意、兩尊重」。

對此，根據GoogleTrend的7天的搜尋聲量，「四個不同意」與「四個同意」的搜尋比例，是56% vs 44%；綠營跟藍營觀測聲量則為79.4%比20.6%。

熟悉大數據的綠營幕僚分析，民眾對於公投的關注越來越高，從大數據上，可以明顯看到「公投」的聲量跟著民進黨的說明會起伏，聲量高點包括10月27日總統蔡英文於中常會宣布全黨總動員，對民眾進行政策說明與溝通（5.2萬則討論）、10月30日、31日的首場公投說明會（8.6萬），以及後續的新竹場說明會（5萬）。

綠營幕僚指出，這顯示舉辦各縣市公投說明會，不只在實體的陸戰有起到動員效果，透過各種平台擴散地方說明會，加上網路社群上的討論，都能搶佔各種通路的話語權，而這些效果也可從大數據等客觀數字來印證。

根據綠營所觀測的大數據，近三週（10月24至11月14日）四個不同意的聲量約為24.1萬則，四個同意、四個都同意、兩同意兩尊重、兩個同意，全部加起來則僅有6.2萬則。

綠營幕僚認為，這顯示越來越多理性、邏輯清晰的民眾，在經過說明後，不會被國民黨話術欺騙，許多在菜市場買菜的婆媽，都能用「萊牛可以吃，萊豬為何不行」把國民黨立委蔣萬安問到啞口無言。

綠營幕僚分析，綠營一開始就喊出整齊劃一的「四個不同意」，黨內團結一致，分頭進行公投說明會，然而國民黨卻因為各縣市長，包括新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌等，紛紛打臉國民黨主席朱立倫以及重啟核四公投案，導致國民黨進退失據，不論是論述或口號都呈現各說各話甚至互相打臉的情形。

粉專「聲量看政治」透過GoogleTrend檢視近7日公投聲量，四大公投議題中，核四議題攸關生命財產安全，網友最為關心，搜尋度最熱占52%，其他三公投題，包括藻礁、萊豬、公投綁大選，聲量比為24%、18%、6%。

其他人也看了這些新聞...

反制公投民進黨「已經開戰了」　林錫耀下令：當天催票不違法
國民黨公投不想對下駟臨時換將　徐國勇：別用身份地位藐視年輕人
坦承民進黨曾對萊劑有疑慮　蔡英文：國際標準公布後我們也決定接受

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
E奶林襄「換衣片洩」　網暴動了
超商店員「丟、踢」包裹　風向逆襲網狂挺
快訊／求歡茶店妹遭拒「狂刺2刀判7年」　男入獄前跳樓身亡
瑪莎惡少「經營博弈」！集團首腦被抓　他爆張敦量加盟內幕
「從耳朵和臉」能看出大腸癌　醫：冒燒焦色已第三期
「韓國瑜兒盜帳號」爆料女大生道歉　韓天回應了
威廉、風田泡男女混浴突「脫褲全光」　女主持人當場嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批高端混打如國王新衣被戳穿　黃珊珊：政府本不該只押寶在國產疫苗

女大生爆「韓國瑜兒子盜我帳號」道歉了　韓天：希望換來真心反省

遭質疑為何萊牛可以吃？　蔣萬安「舉1例」嗆爆民進黨

綠營大數據／四大公投「四個不同意」領先　綠營聲量贏58%

快訊／前副總統陳建仁出訪立陶宛、波蘭！　向國際分享台灣民主

柯文哲再轟高端混打　別讓國產疫苗變笑話、人民變成工具人

要跟林靜儀一起正面迎戰　蔡英文：讓台灣隊越來越壯大

北市發1500元儲值金首日！1萬張敬老、愛心卡領失敗　最快17日才能拿

破壞公投布條兇手抓到了！　民進黨：國民黨操弄公投造成社會對立

北市敬老卡今起開領1500元　林珍羽台語教學片提醒長輩記得「嗶」

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

批高端混打如國王新衣被戳穿　黃珊珊：政府本不該只押寶在國產疫苗

女大生爆「韓國瑜兒子盜我帳號」道歉了　韓天：希望換來真心反省

遭質疑為何萊牛可以吃？　蔣萬安「舉1例」嗆爆民進黨

綠營大數據／四大公投「四個不同意」領先　綠營聲量贏58%

快訊／前副總統陳建仁出訪立陶宛、波蘭！　向國際分享台灣民主

柯文哲再轟高端混打　別讓國產疫苗變笑話、人民變成工具人

要跟林靜儀一起正面迎戰　蔡英文：讓台灣隊越來越壯大

北市發1500元儲值金首日！1萬張敬老、愛心卡領失敗　最快17日才能拿

破壞公投布條兇手抓到了！　民進黨：國民黨操弄公投造成社會對立

北市敬老卡今起開領1500元　林珍羽台語教學片提醒長輩記得「嗶」

霧谷晶策／拜習會本週登場　美國國會對中、台動作頻

董仔走鐘獎後虛脫「累到癱地不起」！　展榮心疼抱：向女性們致敬

YAMAHA「MT-07」避震器有問題？達人曝兩方法解決

快訊／求歡茶店妹遭拒「狂刺2刀判7年」　男入獄前跳樓身亡

批高端混打如國王新衣被戳穿　黃珊珊：政府本不該只押寶在國產疫苗

嘉義超商店員「丟、踢」包裹　風向逆襲網狂挺：集貨站丟更爽

汪峰舊愛突披白紗：來參加我婚禮　認「與女兒失聯」孤獨近況曝光！

《茶金》夏靖庭「超長鳳爪」驚人　自揭吸過毒演得像嗆網友

上屆走鐘獎無罩挨轟！　一隻阿圓「這1年真的好難」…吐複雜心聲

米克斯母女「性感M字腿」翻肚躺　同款睡姿讓她傻眼：矜持呢？

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

快訊／陳時中餐敘美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會展開調查

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

快訊／高端認證國家又縮水？　國民黨爆：從4國變成只剩2國

游盈隆批蔡英文：1114是民進黨黨恥日

北市1500元「敬老愛心儲值金」　四大超商、美廉社嗶卡領

韓辦發言人痛批「盜帳號」大眾應反省　韓國瑜回應了

高端混打疫苗　柯：學術上叫白打

打高端恐補2劑國際疫苗　蔣萬安：早提醒指揮中心

快訊／蔡英文下令全國動員正面迎戰　1218公投「我們就是四個不同意」

高端疫苗效期曝光　國民黨轟陳時中無法無天

「陳時中戰六都黨內民調比想選的人高」　郭正亮曝最大變數是這個

「蚵仔麵線全國平均52元」　朱澤民曝這項原因讓他不會主動去買

「韓國瑜兒盜帳號」爆料女大生道歉　韓天回應了

瑪莎之亂後竹聯幫風光擺席！他怒酸笑話

更多熱門

相關新聞

破壞公投布條兇手抓到了！　民進黨：國民黨操弄公投造成社會對立

破壞公投布條兇手抓到了！　民進黨：國民黨操弄公投造成社會對立

年底1218公投倒數，前民進黨發言人顏若芳掛上公投「四個不同意」布條，卻被民眾破壞，警方調閱監視器也已經逮到許姓嫌犯，她說是因政治立場不同才刻意破壞，這名婦人也依毀損罪移送偵辦。顏若芳表示，國民黨把公投議題惡意抹黑，讓民眾對立，進而有不理智的衝動行為，「這並不是社會所樂見的情形！」

「陳時中戰六都黨內民調比想選的人高」　郭正亮曝最大變數是這個

「陳時中戰六都黨內民調比想選的人高」　郭正亮曝最大變數是這個

馬英九批蔡英文背離公投理念　民進黨揭馬政府「太上皇機關」

馬英九批蔡英文背離公投理念　民進黨揭馬政府「太上皇機關」

蔣萬安遭嗆為何萊牛可吃？　民進黨：買菜民眾都知藍營邏輯錯亂

蔣萬安遭嗆為何萊牛可吃？　民進黨：買菜民眾都知藍營邏輯錯亂

蔣萬安遭民眾嗆「萊牛為何可吃？」　蘇貞昌：他留美也吃美豬

蔣萬安遭民眾嗆「萊牛為何可吃？」　蘇貞昌：他留美也吃美豬

關鍵字：

民進黨綠營四個不同意

讀者迴響

熱門新聞

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面