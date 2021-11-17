公投「藍白合作」？　柯文哲今晚赴凱道送羅智強「藍白拖」

▲台北市議員羅智強在市政總質詢時，曾邀請柯文哲進入搭建帳篷。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日登場，國民黨籍台北市議員羅智強於10月30日發起「夜宿凱道49日」活動，5日還邀請身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲參與，當時柯文哲僅說「我有空去看一下。」沒想到，事隔不到兩週，柯文哲終於決定前往凱道探班羅智強的夜宿活動。根據羅智強的預告，柯文哲在17日晚間8時30分會抵達凱道現場，也會準備「藍白拖」與紅豆湯要送給羅智強，並參與直播夜話，但不會夜宿。

台北市長柯文哲5日赴市議會進行市政總質詢，羅智強表示，自己要到凱道夜宿街頭49天，呼籲大家把時間留給公投，並詢問柯文哲要不要一起去睡一晚？柯文哲當時回應，「很久沒露營，不要啦！」但自己有空會去看一下。

羅智強16日晚間預告，距離公投只剩下1個月時間，柯文哲將履行議場上的「有空到凱道看看」承諾，17日晚上8時30分到凱道參與直播夜話，但是不會留宿，且柯文哲還要贈送「藍白拖」及紅豆湯給羅智強。

柯文哲17日上午出席2021台北市亮點企業頒獎典禮，被問到今天晚上與羅智強合體是否意味「公投藍白合作」？柯文哲回應，「想太多！我只是送紅豆湯給他喝而已。」

但現場媒體追問，羅智強有預告不只紅豆湯，還有「藍白拖」？柯文哲則未正面回應，快速進入會場。

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▼台北市長柯文哲出席2021台北市亮點企業頒獎典禮。（圖／記者袁茵攝）