　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投「藍白合作」？　柯文哲今晚赴凱道送羅智強「藍白拖」

▲▼台北市議員羅智強邀請柯文哲進入搭建帳篷。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員羅智強在市政總質詢時，曾邀請柯文哲進入搭建帳篷。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日登場，國民黨籍台北市議員羅智強於10月30日發起「夜宿凱道49日」活動，5日還邀請身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲參與，當時柯文哲僅說「我有空去看一下。」沒想到，事隔不到兩週，柯文哲終於決定前往凱道探班羅智強的夜宿活動。根據羅智強的預告，柯文哲在17日晚間8時30分會抵達凱道現場，也會準備「藍白拖」與紅豆湯要送給羅智強，並參與直播夜話，但不會夜宿。

台北市長柯文哲5日赴市議會進行市政總質詢，羅智強表示，自己要到凱道夜宿街頭49天，呼籲大家把時間留給公投，並詢問柯文哲要不要一起去睡一晚？柯文哲當時回應，「很久沒露營，不要啦！」但自己有空會去看一下。

羅智強16日晚間預告，距離公投只剩下1個月時間，柯文哲將履行議場上的「有空到凱道看看」承諾，17日晚上8時30分到凱道參與直播夜話，但是不會留宿，且柯文哲還要贈送「藍白拖」及紅豆湯給羅智強。

柯文哲17日上午出席2021台北市亮點企業頒獎典禮，被問到今天晚上與羅智強合體是否意味「公投藍白合作」？柯文哲回應，「想太多！我只是送紅豆湯給他喝而已。」

但現場媒體追問，羅智強有預告不只紅豆湯，還有「藍白拖」？柯文哲則未正面回應，快速進入會場。

其他人也看了這些新聞...

反制公投民進黨「已經開戰了」　林錫耀下令：當天催票不違法
國民黨公投不想對下駟臨時換將　徐國勇：別用身份地位藐視年輕人
坦承民進黨曾對萊劑有疑慮　蔡英文：國際標準公布後我們也決定接受

相關新聞...

► 瘦肉精殘留量5倍以上！　國民黨：這就是馬政府「禁萊豬」原因
公投查詢系統上線　逾1988萬人可投票超越總統大選
懶人包／四大公投怎麼投　主文重點、正反意見、各黨立場一次看

▼台北市長柯文哲出席2021台北市亮點企業頒獎典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長柯文哲出席2021台北市亮點企業頒獎典禮。（圖／記者袁茵攝）

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
余皓然罹溼疹　竟是王中平「半夜偷舔」惹禍
連千毅出庭喊窮！　自曝「月收X萬」要養2小孩
色阿公強逼13歲少女嘿咻　印她裸照四處發
快訊／徐若瑄大量出血　「有暈倒危險」緊急入院
Netflix收視排行出爐！這部夯劇奪冠　《魷魚》只排第10
火辣網紅跟男進房「傳激烈呻吟」全直播　門外男粉爆哭
今迎雨區域出爐！下周探13度　最冷時間點曝
棍棒哥遭辣椒水「射滿臉」慘了！　警開罰先噴26400

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公投「藍白合作」？　柯文哲今晚赴凱道送羅智強「藍白拖」

侯友宜拚防疫旅館量能3千房　「合意短租」已有3家業者接洽

江啟臣爆沈榮津到漢翔宣傳公投　國防部：主管機關是經濟部

莊人祥稱高端是「加打」　柯文哲笑回：0＋N＝N

被網友PO文影射是「台大抓耙仔A143」　黃偉哲否認並已報警

支持藻礁公投被酸「集體智商13歲」　時力怒了要張景森公開辯論

核四未過2838億負債電費分攤　王世堅：每人1萬1千拯救生命

游錫堃遭假帳號冒用詐財　劉世芳：支持修法加重刑責

蔡英文、習近平有共同點？　他舉1例：歷任民進黨主席不會這麼做

蔡適應曝拜習會3關鍵　六項保證首入稿「反映美國支持民主同盟」

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

公投「藍白合作」？　柯文哲今晚赴凱道送羅智強「藍白拖」

侯友宜拚防疫旅館量能3千房　「合意短租」已有3家業者接洽

江啟臣爆沈榮津到漢翔宣傳公投　國防部：主管機關是經濟部

莊人祥稱高端是「加打」　柯文哲笑回：0＋N＝N

被網友PO文影射是「台大抓耙仔A143」　黃偉哲否認並已報警

支持藻礁公投被酸「集體智商13歲」　時力怒了要張景森公開辯論

核四未過2838億負債電費分攤　王世堅：每人1萬1千拯救生命

游錫堃遭假帳號冒用詐財　劉世芳：支持修法加重刑責

蔡英文、習近平有共同點？　他舉1例：歷任民進黨主席不會這麼做

蔡適應曝拜習會3關鍵　六項保證首入稿「反映美國支持民主同盟」

避免美中衝突！　美國安顧問：拜登與習近平同意研究軍備控制談判

五迷看過來！五月天跨年有望高雄開唱　陳其邁露餡：過幾天跟大家報告

從「習拜會」到第三份歷史決議　陸學者：向美發出最直白訊號

招名威／再等高端疫苗一段時間！

水果刀從左眼插大腦！1歲女童就醫回家發現　「4cm斷刀」仍在腦內

準岳父喝醉問「把我女兒當什麼」　現場火爆...余祥銓：還好阿嬤救援

氟漆、氟膠有何差別？　醫師比較讓你秒懂

華航勇奪台灣企業永續報告書金獎　願景成為台灣首選航空公司

社交距離算什麼！戴口罩也要賭　警破鐵皮屋賭場逮35人　

愛息族注意！這三檔ETF配息大勝去年　最晚這天買進可參加除息

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

政治熱門新聞

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

周勝考「牽手」何淑峰　又帶女友人逛摩鐵

遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應了：只是在玩

聽完高端混打回應　他氣炸：厚顏部長、無恥廠商

顏寬恒稱從小住沙鹿　她1證據打臉

台中七期到沙鹿　他嗆顏寬恒空飄地頭蛇

12／18公投救藻礁　環團「3大QA」破解民進黨話術

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

美國堅持「一個中國」政策　白宮聲明全文曝光

蔡英文不同意「反美豬」　她Tag內政部：要不要辦假消息？

高端族恐多挨2針　他諷：看好了！台灣只示範一次「人民打4劑」

陸戰隊士官驚傳自戕案已救回心跳　海軍：已成立專案小組調查

國民黨抓包　民進黨認了「反萊豬≠反美豬」

回應拜習會　陸委會：兩岸互不隸屬才是現狀

更多熱門

相關新聞

沈榮津到漢翔講公投　國防部：主管是經濟部

沈榮津到漢翔講公投　國防部：主管是經濟部

國民黨立委江啟臣17日報料，行政院副院長沈榮津16日到漢翔公司主持「F-16維修中心廠商聯誼會」活動，卻利用公務時間宣傳4大公投，質疑國防部行政不中立。對此，國防部副部長王信龍表示，國防部所屬單位不可能有類似情形，「因為我們是依法行政，如果有就嚴辦」。

高端是加打？柯文哲笑回：0＋N＝N

高端是加打？柯文哲笑回：0＋N＝N

核四未過2838億負債電費分攤　他：每人1萬1千拯救生命

核四未過2838億負債電費分攤　他：每人1萬1千拯救生命

國民黨批中油宣傳三接行政不中立　李順欽：說事實為政策辯護

國民黨批中油宣傳三接行政不中立　李順欽：說事實為政策辯護

燃氣在台灣能源轉型角色

燃氣在台灣能源轉型角色

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲羅智強凱道夜宿公投藍白合作

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

李千那爆假戲真做黃尚禾！

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

快訊／10：25規模5.2地震！　最大震度3級

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面