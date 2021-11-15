破壞公投布條兇手抓到了！　民進黨：國民黨操弄公投造成社會對立

▲民進黨公投布條遭破壞。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

年底1218公投倒數，前民進黨發言人顏若芳掛上公投「四個不同意」布條，卻被民眾破壞，警方調閱監視器也已經逮到許姓嫌犯，她說是因政治立場不同才刻意破壞，這名婦人也依毀損罪移送偵辦。顏若芳表示，國民黨把公投議題惡意抹黑，讓民眾對立，進而有不理智的衝動行為，「這並不是社會所樂見的情形！」

公投布條被破壞，顏若芳指出，今（15日）警方已經掌握前幾天惡意破壞公投看板的民眾，因為政治立場不一樣、國民黨把公投議題惡意抹黑、造謠，做政治操作，讓民眾變混亂、變對立，竟而有不理智的衝動行為，「這並不是社會所樂見的情形！」

對於昨國民黨立委蔣萬安在街頭宣講公投內容時，被路過民眾點破：「為什麼萊牛可以吃？」，顏若芳表示，該民眾一針見血的戳破國民黨根本立場矛盾，「國民黨發動的公投是沒道理的，刻意操弄公投造成社會對立，國民黨才是最應該負責的。」

對於蔣萬安後來回答，國人吃萊豬的比例是萊牛的7倍，顏若芳表示，目前為止，萊豬進口數0，明明萊牛進口量是萊豬的無限多倍；美牛進口量（6.4萬噸/年）則是美豬（1.6萬噸/年）的四倍，為什麼吃萊牛的在反美豬，「蔣萬安委員理虧心虛，甚至捏造真相！」

▼顏若芳回擊蔣萬安萊豬說法。（圖／翻攝顏若芳臉書）

