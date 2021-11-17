「正在解決國民黨爛攤！」　民進黨：拜託不要再亂了

▲民進黨全代會，強力訴求公投四個不同意。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨17日召開記者會批民進黨公投迴力鏢，民進黨發言人謝佩芬表示，「民進黨正在解決過去國民黨留下的爛攤，拜託國民黨不要再亂了」；她說，國民黨的記者會真的讓人看笑話，提出的迴力鏢上面大概都刻著國民黨黨徽，公投立場不但自我矛盾、黨內沒有整合，迴力鏢也全都打在自己頭上。

謝佩芬表示，2012年首開萊劑肉品進口的，是國民黨；2015年核定將232公頃天然氣接收站蓋在藻礁上的，也是國民黨；2014年宣布封存核四的，也是國民黨，然後2018年投票時，國民黨提出一堆公投案讓民眾排隊投票的記憶難道都忘記了嗎？

「民進黨正在解決過去國民黨留下的爛攤，拜託國民黨不要再亂！」謝佩芬說，國民黨的迴力鏢第一支就插在林姿妙、侯友宜和徐耀昌的頭上，朱立倫更是以前反核、現在擁核，更不要說2014年宣布封存核四的就是國民黨政府。

謝佩芬表示，國民黨的第二支迴力鏢，就插在開放萊牛的馬英九頭上，馬政府當年開放美國萊牛進口至今已經9年，現在的國民黨為了政治操作，反對一樣符合國際標準的美豬，這才是標準的迴力鏢打到自己，難怪連蔣萬安在菜市場都被民眾質問到說不出話來。

謝佩芬說，國民黨用移花接木、時間錯置的方式，把2009年民進黨反對「狂牛症」肉品進口，造謠為反萊克多巴胺美牛；事實上，當時的爭議點是「國際尚未制定萊劑安全容許量標準」，在2012年7月，聯合國國際食品法典委員會（CODEX）公布國際標準後，民進黨就修改了立場，這些都有過去的新聞為證。

此外，在三接遷離公投部分，謝佩芬指出，國民黨的第三支迴力鏢插在馬英九和朱立倫身上，國民黨過去執政時，核定三接的開發面積為232公傾，如今民進黨將面積大幅縮減至23公頃，且又外推455公尺、離岸1200公尺。

謝佩芬說，國民黨立委洪孟楷反對三接移到台北港，過去朱立倫擔任新北市長時，也反對三接遷移到台北港，民進黨與民間一起尋找出最佳解決方式，在兼顧環境和經濟大幅成長的用電需求下，清理國民黨留下的爛攤。

在公投綁大選方面，謝佩芬說，國民黨的第四支迴力鏢就插在丁守中頭上，難道國民黨忘記在2018年多項公投案造成「邊投票、邊開票」，以及大排長龍的亂象，當年的國民黨台北市長候選人丁守中就曾批評「公投亂大選」。民進黨政府正在負責任清理這些國民黨種下的爛攤，請國民黨不要又要讓這些亂象來擾亂民主。