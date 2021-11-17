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12／18公投救藻礁　環團「3大QA」破解民進黨話術

▲▼藻礁公投QA。（圖／台灣民間反瘦肉精毒豬提供）

▲藻礁公投QA。（圖／台灣民間反瘦肉精毒豬提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

「珍愛藻礁」和「反萊豬」攸關環保和食安等4大公投，將於12月18日進行投票。針對民進黨砸下5800萬預算鋪天蓋地宣傳，台灣反瘦肉精毒豬聯盟也特地製作了3大QA，要破解綠營的話術，並呼籲民眾投下「同意票」。

「珍愛藻礁」的主文為：您是否同意中油第三天然氣接收站「遷離」桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

藻礁公投3大QA

Q：三接是顧及環保和生態的選擇嗎？
三接只是天然氣接收站，遷離大潭才能保存珍貴藻礁生態。天然氣仍有空汙與碳排問題，並非環保選項，只能作為短暫過渡的替代能源。

Q：三接沒蓋，中南部就無法減煤得吸空汙嗎？
三接站遷離大潭並不等於中南部增加空氣污染，優先調整產業的能源需求、提升儲能效率、加強節能誘因並增加電費大戶級距，可減煤不增氣，兼顧區域用發電平衡。且保護藻礁生態。

Q：三接不蓋會缺電嗎？
根據經濟部最新電力供需報告，未來7年用電年增2.5%，必須從整體的產業重新調整能源需求，才是根本之道。否則蓋再多接收站都會面臨缺電。

▲▼藻礁公投QA。（圖／台灣民間反瘦肉精毒豬提供）

▲▼藻礁公投QA。（圖／台灣民間反瘦肉精毒豬提供）

「珍愛藻礁」正方代表、律師陳憲政在公投說明會上指出，經濟部稱三接外推方案不會蓋在藻礁上，但學者擔憂的是會影響到生態系，且此方案也還未完成環評審議，過去曾建議政府召開聽證程序、希望釐清事實，盼政府公開全部評估資料、建港前後生態影響等，讓資料在公平、公開原則下來討論，但政府卻始終猶豫。

陳憲政強調，藻礁議題可能影響50年、100年後的台灣環境，三接站設址問題複雜，國家運作應依照法定程序，但當時環評審查時，政府過度期待此案的發言已影響官派環評委員，使得環評大會變成投票大會，政府甚至提出深澳電廠交換觀塘三接的言論，讓專業審查變成政治交換籌碼。

陳憲政也提到，台灣有許多法律可以保護環境，但卻常因面臨開發而未被落實，經濟部推出的外推方案可能讓突堤更延伸、侵蝕更嚴重，因此接收站應在現成港口設置，彌補對天然氣接收站的短期需求。

陳憲政說，減少碳排是國際趨勢，但政府常用缺電理由開發更多天然氣接收站，左手喊淨零碳排，右手拚命蓋石化燃料設備，「天然氣不是越多越好」，如果2050要達到淨零碳排，化石燃料設備屆時閒置率會達6成，天然氣接收站就是其中之一，等於中油花130億蓋好接收站，未來使用率卻會大幅下降，成本難以回收，這些錢應留給氣候轉型、再生能源等使用。

陳憲政表示，過去藻礁因資訊欠缺、政治力介入、法定程序沒有落實而通過興建第三天然氣接收站的開發許可，現在透過公投，獲得一次重新審視每個細節的機會，相信台灣人民有能力一起做出對未來最好的決定。

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