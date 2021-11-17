蔡英文把反萊豬變「反美豬」　蔣萬安轟：混淆視聽

▲蔣萬安啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

「珍愛藻礁」和「反萊豬」攸關環保和食安等4大公投，將於12月18日進行投票。總統蔡英文16日透過臉書指出「反美豬公投投下不同意」，引來藍營質疑誤導民眾。國民黨立委蔣萬安17日痛批，蔡總統完全混淆視聽、誤導民眾，人民將會用公投選票來捍衛自己、下一代健康。

反萊豬公投主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」根據公投主文，可以發現文字內容為「反萊豬」，並未有「反美豬」字眼。

蔣萬安17日受訪時痛批，民進黨傾全黨之力操作公投，蔡總統的臉書稱「反美豬」完全魚目混珠、混淆視聽、誤導民眾，他強調，國人每年平均食用豬肉的量遠高於牛肉，這是事實，農委會將萊克多巴胺列為禁藥，禁止國內豬農使用，因為知道對人體有害，那為何要開放國外含有萊劑的豬肉進口？

蔣萬安說，開放萊豬進口，教育部不讓學生吃、國防部不希望軍人吃、警政署也不讓警察吃，那為什麼要讓一般民眾食用？政府又不願意做好清楚標示，讓人民沒辦法辨識、選擇吃或不吃，人民將會用公投選票來捍衛自己、下一代健康。

國民黨日前強調，蔡政府開放含萊劑豬肉品進口，並未限定某個國家，而是對全世界都開放，如今為了規避國人對於進口萊豬政策的不滿，刻意操作「反萊豬=反美豬」，不僅誤導國人、傷害人民健康，更是阻礙台美貿易、妨礙國家利益的真正元兇。

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